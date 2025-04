Horóscopo Nana Calistar HOY 22 de abril, Virgo y Aries recibirán una sorpresa

El clima astrológico de la semana nos indica que serán días muy fructíferos para algunos signos del zodiaco. Nana Calistar tiene un mensaje importante para ti, para que sepas cómo moverte según los astros.

Horóscopo Nana Calistar hoy 22 de abril

Las predicciones del horóscopo nos indican que los signos del zodiaco Virgo y Aries son los que recibirán una racha de buena fortuna este 22 de abril. Las cosas no saldrán del todo bien pero lo más importante es tener un buen ánimo para enfrentar todas las adversidades.

Piscis

Vienen días de muchos cambios para bien que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario podrías lamentarte en poco tiempo sobre todo en el área de los dineros. Debes saber que la vida no es fácil para nadie y que la felicidad te corresponde construirla a ti a nadie más, comienza desde a ahora a trabajar en ella y en poco tiempo lograrás todo eso que has querido y te has propuesto en tu vida. Ten mucho cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos y que solo buscarán desestabilizarte y ponerte de malas.

Acuario

Cambios muy buenos que deberás de buscar en tu cuerpazo para verte y sentirte bien, hazlo y no sigas dudando que estas en una etapa de lograr los proyectos y propósitos que tengas. Aprende a ver la vida y el mundo con otros ojos pues muchos de tus proyectos que son cancelados se deben a la negatividad que has tenido o con la que has vivido en estos últimos tiempos. Vienen amistades del pasado que comenzarán a sanar tu corazón y tu vida sin darte cuenta.

Capricornio

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos putazos lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura y perra.

Sagitario

Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de caricia o de salir con nuevas personas que conocerás.

Escorpión

Tu familia será la clave perfecta para lograr encontrar tu paz interior. Las exparejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va cambiar por nada. Vienen días de muchos cambios a tu vida y una mitad de semana espectacular en el cual te la pasarás de lo mejor si así te lo propones.

Libra

Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días. Enfermedad de un familiar podría presentarse. No te dejes menospreciar por nadie pues no vale la pena, deja que el mundo siga su curso y deja de lamentarte por lo que en el pasado no se pudo llevar a cabo.

Virgo