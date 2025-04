¿Para qué sirve tomar té de hoja de guayaba? Estos son sus beneficios para la piel y el cabello

Es que quién no quiere tener un cabello brillante y fuerte y una piel tersa y suavecita. A veces creemos que las cremas capilares y corporales, ayudan a que nuestro cuerpo se vea bien, y quizá sí lo ayuden, pero nada como lo natural.

Encontramos en frutas y verduras lo que, de pronto, no podemos encontrar en las ampolletas o vitaminas que le ponemos a nuestra piel y nuestro cabello para fortalecerlos y que se vean bonitos y sanos.

Una de esas fruta que nos puede ayudar mucho tanto con la piel como con nuestro cabello es la guayaba y qué mejor que consumirla en té para aprovechar más todos los beneficios que tiene para nosotros. Además, no lo decimos nosotros, sino también lo avala la ciencia. Los laboratorios Redcliffe, de la India, refieren que incluir hojas de guayaba en nuestra rutina diaria, nos ayuda a tener una piel tersa y suave y un cabello fuerte, sano y, sobre todo brillante.

Unsplash

¿Cómo le ayuda a la piel tomar té de guayaba?

Las hojas de guayaba sirven no sólo para mantener hidratada tu piel, sino también para tener un tono más uniforme y eliminar las manchitas que nos cubrimos con algunos correctores o bases de maquillaje. Tomar el té de hoja de guayaba, según estos laboratorios, ayuda no sólo a combatir el envejecimiento —que no lo vemos mal, es una cuestión natural el envejecer— pero hace que tu piel luzca más firme.

Tomar té de guayaba, además, te ayuda a controlar el acné, porque tiene propiedades antibacterianas, provocando que tu piel esté libre de impurezas y manchas. Al ser rica en antioxidantes, tomar té de hoja de guayaba será una gran aliada contra la pigmentación oscura, así como con algunas marquitas naturales en tu piel.

Unsplash

¿Qué pasa con mi cabello si tomo té de guayaba?

La hoja con la que harás el té de guayaba, tiene muchas propiedades que benefician a tu cabello, entre ellas la vitamina C, que le dan propiedades que regeneran las fibras capilares, no sólo provocando menor caída de cabello, sino también el fortalecimiento del cuero cabelludo. Al poseer también vitamina B12, se acelera la producción de colágeno, lo que provoca, a su vez, el crecimiento del cabello.

Si eres de las personas que padece de resequedad y de puntas abiertas y quebradizas, beber té de hoja de guayaba también resulta benéfico para tu cabello, pues lo protege de los rayos ultravioleta, principales causantes de estos malestares para tu cuello capilar. Es más, hasta tiene propiedades astringentes que evitan que se forme sebo en tu cabello y que éste obstruya su hidratación.

Como te darás cuenta, beber té de guayaba te puede ayudar muchísimo para fortalecer tu cabello y para que tu piel quede suavecita y libre de impurezas como manchas y acné. Aún con esto, si tienes problemas severos de caída de cabello y de acné o manchas en tu rostro, es importante que acudas con un médico para que te dé el seguimiento correspondiente.