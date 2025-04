Horóscopo Negro: 3 signos que inician la semana con mucha ABUNDANCIA y FELICIDAD

Esta semana arranca con energía poderosa, y algunos signos van a estar bañados en abundancia y felicidad. Aprovecha la buena racha para recuperarte de tropezones y celebra la abundancia que traen las predicciones del Horóscopo Negro y la astrología del 20 al 26 de abril de 2025.

La penúltima semana de abril de 2025 viene con movimientos astrológicos potentes, marcando cierres, revelaciones y sacudidas internas para muchos signos. Pero también semana para revisar, reevaluar y preparar decisiones grandes. Marte está en su casa y se siente. Es una semana de tomar decisiones rápidas, decir verdades incómodas y actuar sin rodeos. O vas con todo, o te arrollan.

Estos días tienen un toque de intensidad emocional, vienen revelaciones, y cierres kármicos. Es tiempo soltar lo que duele, y renacer desde lo profundo. Es momento de limpiar heridas, cortar lazos tóxicos y renacer desde tus sombras. Esta semana será muy intensa emocionalmente, con momentos de luz y sombra, pero también será de recompensas para quienes han sembrado bien.

Estos días habrá mucha energía para manifestar abundancia real si actúas con intención clara y corazón alineado. No le tengas miedo al cambio, la mayoría de las veces trae mejoras a tu vida. Este tiempo es buen momento para atreverte a hacer actividades o tomar decisiones que has estado postergando por demasiado.

Estos días habrá mucha energía para manifestar abundancia real si actúas con intención clara y corazón alineado | Foto: Microsoft Copilot

Los signos que inician con mucha abundancia y felicidad esta semana

Aries : después de semanas aguantando, por fin recibes resultados tangibles. Dinero, reconocimiento y gente que antes dudaba ahora te aplaude. El universo se cansó de verte luchar solo y empieza a recompensarte. Disfruta, pero no te duermas.

: después de semanas aguantando, por fin recibes resultados tangibles. Dinero, reconocimiento y gente que antes dudaba ahora te aplaude. El universo se cansó de verte luchar solo y empieza a recompensarte. Disfruta, pero no te duermas. Leo : tu momento de reinar ha llegado, otra vez. La energía solar está a tope, lideras, conquistas, y te buscan. La abundancia no solo es dinero, es también poder personal, autoestima elevada y esa sensación de: “sí, esto es mío y me lo gané”. Eres luz, y todo lo demás gravita a tu favor.

: tu momento de reinar ha llegado, otra vez. La energía solar está a tope, lideras, conquistas, y te buscan. La abundancia no solo es dinero, es también poder personal, autoestima elevada y esa sensación de: “sí, esto es mío y me lo gané”. Eres luz, y todo lo demás gravita a tu favor. Sagitario: cuando dejas de forzar, la felicidad te encuentra sola. Te sueltas, y el universo te premia. Esta semana llegan noticias que cambian el juego, personas que traen alegría y quizás un viaje o propuesta tentadora. No te lo esperas, pero te lo mereces.

Leo, es tu momento de reinar ha llegado, otra vez. La energía solar está a tope, lideras, conquistas, y te buscan | Foto: Microsoft Copilot

¿Cuáles son los signos del zodíaco que tendrán dificultades la penúltima semana de abril de 2025?

No es para asustarse, pero sí para que estén bien despiertos, porque las energías vienen intensas, especialmente con la Luna Llena en Escorpio y el final de Mercurio retrógrado. El consejo general para estos signos es que no respondan en sin pensar, escribe, medita o duerme antes de reaccionar. Esto no es castigo es limpieza energética y reajuste, lo que duela esta semana es exactamente lo que necesitas soltar.