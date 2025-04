Nana Calistar: horóscopo de HOY 19 de abril, Virgo y Capricornio no son buenas noticias

La energía taurina nos invita a manifestar abundancia mediante acciones concretas: establecer metas realistas, crear planes de ahorro o iniciar proyectos que generen ingresos estables. Para aprovechar al máximo esta fase lunar, dedica tiempo a la reflexión sobre tus valores materiales y reconecta con tu relación con el dinero.

Los aspectos entre Venus y Mercurio crean una ventana ideal del 20 al 25 de abril para resolver asuntos pendientes del entorno familiar

Horóscopo de Nana Calistar, hoy 19 de abril

Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones del horóscopo para hoy 19 de abril, es un día mágico que debes aprovechar.

Cáncer

Mucha incertidumbre en el amor, pero con el paso de los días sabrás si debes o no dar ese paso. Un embarazo no deseado en la familia, cuidado con ir tan aprisa con los negocios podrías perder algo de dinero, amor de una noche se visualiza, podría ser una amistad. Te has sentido algo decaído y sin ganas, no te preocupes estas pasando por un cambio y maduración en el cual comenzarás a definir hacia dónde diriges tu vida y sobre todo tu realidad.

Leo

Aguas con amistades fiesteras, esas que solo te buscan cuando hay evento, recuerda que tienes que comenzar a definir tu círculo de amistades. Nunca dejes que otras personas decidan el rumbo de tu vida pues ese solo te corresponde a ti, tú tienes el control de elegir lo que quiere y si a alguien no le parece que le busque, no es momento para perder el tiempo en personas que quieran hacerte caer o perderte en tu propio camino.

Virgo

No dejes que nadie se interponga entre tus planes y deseos, la vida te va a enseñar a valorar eso que te va a hacer grande. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden. No dejes que otras personas te manipulen, recuerda que pa cuando ellos van por la leche tú ya vienes por el queso.

Géminis

Cuidado con querer ser alguien que no eres pues podrían decepcionarse mucho de ti. Vienen amores del pasado, no te preocupes sabrás quitarlos de tu camino. Cuidado con tus malas actitudes pues hay personas que te admiran demasiado y podrían decepcionarse de ti. No des paso sin guarache.

Tauro

Hay días en los cuales no sabes ni qué camino seguir ni hacia donde debes dirigirte para estar bien y ser feliz. Nunca dudes de tu poder de conseguir lo que quieres pues estará despierto ahora más que nunca. Vienen días de mucha luz y esperanza, mejoras laborales y comenzará a rendirte el dinero. Cambia la manera de pensar y enfócate en cuestiones que te dejen ganancias.

Aries

Si tienes una relación después de la tormenta vendrá la calma y con el paso de los días la relación mejorará mucho y se hará más fuerte. Ya es momento de centrarte en ti, después en ti y al final en ti. Si quieres ser exitoso ponte a trabajar y a lograr cada proyecto que tengas en mente que del cielo no te va a caer nada por su propia cuenta. Viene tu mejor momento. Foto: Copilot

Libra

Días en los cuales pensarás mucho en tu pasado y hasta te darán ganas de regresar a él, ten cuidado con volver a comer lo mismo. Si lo permites una vez no te quejes después de que te la vuelvan hacer, necesitas ponerte muy dominante en esos aspectos para que no se quieran pasar de listos contigo. Vienen días de muchas buenas noticias y de ciertos sueños que comenzarán a tomar forma y sobre todo a concretarse.

Escorpión

Vienen cambios muy fuertes, se te cae la venda de los ojos y verás las verdaderas intenciones de una persona que anda tras tus huesos, mira bien sus intenciones. Cuidado con dañar oportunidades que estarán llegando a tu vida. Es momento de aprender de cada uno de tus errores para no volver a cometerlos nuevamente.