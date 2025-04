Solo necesitarás dátiles y avena para hacer el licuado que te hará ganar masa muscular

La avena es uno de los alimentos más fáciles de preparar, también de los más ricos y que trae excelentes beneficios al cuerpo. Este cereal es muy bueno especialmente para las personas que quieren ganar masa muscular y hacerse más fuertes, y para conseguirlo puedes hacerte un licuado de avena con dátiles, estos dos ingredientes harán una fusión de sabor con grandes aportes nutrimentales.

Tomar un licuado de avena con dátiles es una excelente opción para quienes buscan aumentar masa muscular y mejorar el rendimiento físico. Por un lado, la avena aporta hierro, magnesio, zinc y manganeso, mientras que su bajo índice en glucémico ayuda a mantener estables los niveles de energía algo fundamental para las personas que hacen entrenamientos intensos.

Los carbohidratos de la avena proporcionan energía prolongada durante el ejercicio, lo que mejora el rendimiento y la capacidad para sostener entrenamientos intensos de fuerza o resistencia. Un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition en 2014 concluyó que consumir carbohidratos de absorción lenta antes del ejercicio mejora la oxidación de grasas y la resistencia muscular.

Por el lado de los dátiles, contienen potasio, que ayuda a prevenir calambres y a mantener el equilibrio de líquidos. Aportan azúcares naturales (glucosa y fructosa) de absorción rápida, perfectos para dar un impulso antes del entrenamiento. Favorece el crecimiento y la reparación del tejido muscular tras el ejercicio.

Los carbohidratos de la avena proporcionan energía prolongada durante el ejercicio | Foto: Freepik

¿Cómo preparar licuado de avena con dátiles para aumentar mi masa muscular?

El licuado de avena con dátiles es ideal para ganar masa muscular gracias a su combinación de energía, proteínas y micronutrientes. Lo ideal es que lo tomes por lo menos una hora antes del ejercicio para obtener energía y evitar fatiga. Pero también es bueno si lo tomas en los primeros 30 minutos tras entrenar para reponer glucógeno y estimular el crecimiento muscular.

Ingredientes:

1/2 taza de avena en hojuelas (preferiblemente remojada 10–15 min o cocida)

3 a 5 dátiles sin hueso (dependiendo del dulzor deseado)

1 vaso de leche (entera o vegetal alta en proteína como soya o avena)

1 plátano madura (opcional, para textura y potasio extra)

1/2 cucharadita de canela o cacao en polvo

Preparación

Si los dátiles están secos, déjalos remojar 10 minutos en agua caliente para ablandarlos. Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa a alta velocidad hasta obtener una textura cremosa y homogénea. ¡Sirve frío o al tiempo y disfruta!

El licuado de avena con dátiles es ideal para ganar masa muscular gracias a su combinación de energía, proteínas y micronutrientes | Foto: Freepik

¿Se pueden utilizar dátiles en batidos?

Los dátiles son una excelente opción para usar en batidos, y de hecho, se utilizan cada vez más como endulzante natural en recetas saludables, especialmente en batidos para fitness o aumento de masa muscular. Ayudan a mejorar la digestión y a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, a pesar de su dulzura. Usa 2 a 5 dátiles sin hueso por batido.

¿Qué pasa si tomo licuado antes de entrenar?

Tomar un licuado antes de entrenar puede ser una excelente estrategia, siempre que el batido esté bien equilibrado y lo consumas con suficiente tiempo. Un licuado con carbohidratos complejos como avena o fruta y simples como dátiles o plátano proporciona energía sostenida y evita la fatiga temprana.