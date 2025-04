Cáncer, Escorpio y Acuario, este es el ALARMANTE mensaje para HOY 10 de abril, según el Horóscopo Negro

Abril no es un mes fácil para todos los signos del zodíaco y los astros no favorecen del todo a tres signos del zodíaco, incluso deberán estar atentos desde hoy y hasta finalizar el mes porque podrían recibir malas noticias, así lo revelan las predicciones del Horóscopo Negro.

El cuarto mes del año puede ser muy bueno para algunos signos, pero para otros, en el ámbito profesional o emocional habrá situaciones que podrían arruinarles un plan. Es probable que tengan que dejar una relación amorosa o simplemente donde creías que podías encontrar el amor se cerraran puertas.

Con Plutón en Acuario vendrán luchas de poder, rebelión contra estructuras establecidas, tensión colectiva en temas sociales o tecnológicos. Mientras que el tránsito de Marte en Piscis ocasionará una baja energía física, y sentirán dificultad para tomar decisiones claras. Puede haber una sensación de confusión o apatía, debes estar atento y no dejarte llevar por estas emociones.



No todo es malo, los cambios o noticias inesperadas siempre vienen acompañadas de algo mejor en el futuro. Enfoca tu energía en el cambio constructivo y evita enfrentamientos innecesarios, no fuerces las cosas, analiza la situación y cuando consideres que estás tranquilo para tomar una decisión hazlo de la mejor forma.

El tránsito de Marte en Piscis ocasionará una baja energía física, y sentirán dificultad para tomar decisiones claras | Foto: Microsoft Copilot

Los 3 signos zodiacales que recibirán una mala noticia en abril

Cáncer : Abril podría traer tensiones familiares o emocionales. Es probable que las cosas no fluyan como esperan en el ámbito personal, especialmente hacia mediados de mes. Paciencia y autocuidado serán clave.

: Abril podría traer tensiones familiares o emocionales. Es probable que las cosas no fluyan como esperan en el ámbito personal, especialmente hacia mediados de mes. Paciencia y autocuidado serán clave. Escorpio : pueden surgir complicaciones laborales o malentendidos con personas cercanas. Este mes será una prueba de su capacidad para adaptarse y mantener la calma. Es mejor evitar decisiones impulsivas.

: pueden surgir complicaciones laborales o malentendidos con personas cercanas. Este mes será una prueba de su capacidad para adaptarse y mantener la calma. Es mejor evitar decisiones impulsivas. Acuario: este signo podría sentirse un poco estancado o desmotivado. Algunos proyectos no avanzarán como esperaban, lo que podría traer frustración. Lo ideal es replantear estrategias y no rendirse.

Escorpio, este mes es mejor evitar decisiones impulsivas | Foto: Microsoft Copilot

¿Cómo obtener la mejor vibra de abril?

Aprovecha el Mercurio retrógrado como una pausa consciente para revisar tu vida, reorganizarte y reflexionar. Es un gran momento para cerrar ciclos, limpiar energéticamente y reconectar contigo. Evita tomar decisiones impulsivas o discutir por malos entendidos. La comunicación puede estar un poco nublada.

Haz un ritual de liberación, escribir lo que quieres soltar y quemarlo con intención. Abre espacio para lo nuevo. No te resistas al cambio. A veces lo que se va es exactamente lo que ya no necesitas. Cuando vengan malas noticias tómalas con afirmaciones positivas como “este cambio será para un bien y traerá frutos en el futuro”.