Para qué sirve el agujero pequeño en los toppers: 3 usos del tapón en las tapas que mantendrán tus alimentos perfectos

La cocina es ese lugar donde se crea la magia, pues allí podemos preparar desde un simple café hasta el platillo más exquisito que te ayudará enamorar el paladar de cada uno de los miembros de tu familia; sin embargo, así como están las maravillas que ya todos conocemos, al prestar atención a los rincones y pequeños detalles es posible con que nos encontremos con escenarios de los que aún desconocemos. Hoy queremos hablarte de uno en particular, el de los toppers.

Pues aunque los toppers son de uso tan común para transportar comida cuando no podemos estar en casa, por ejemplo en a la escuela o al trabajo, además de que nos sirven para poder refrigerar los guisos que nos sobraron de la comida, también nos ofrecen otros usos que para muchos no son tan comunes. ¡Pero no es porque no quieran!, sino que el desconocimiento nos lleva a no saber cómo utilizarlos al máximo.

Un claro ejemplo de lo anterior es el agujero pequeño de los toppers que aunque muchos lo consideramos de esta forma, en realidad se trata de un tapón que puede ayudarnos a cuidar de nuestros alimentos al máximo. Así que presta atención y toma nota, pues después de conocer estos usos no dejarás aplicarlos para mantener tus comidas en las mejores condiciones; por otro lado, también es primordial que recuerdes que usarlos de manera correcta alargará la vida útil de tus trastes.

¿Para qué sirve el tapón que tienen los toppers en la tapa?

Seguramente alguna vez has visto que las tapas de algunos toppers tienen un agujero pequeño en el centro o en uno de los costados, mismo que se acompaña con un tapón para cubrirlo o abrirlo, según sea el caso. Aunque es probable que a tu mente venga el guardar comida caliente y dejar este orificio abierto para que no se sude el interior del recipiente, hemos de decirte que no es la única forma de usar esta parte del traste.

¿Y tú, de qué manera lo usas? (Foto: tupperware)

El tapón, también conocido como una pequeña válvula se incluye en todos los materiales de toppers, es decir, en los de plástico, en los de metal e incluso en los de cristal. Esta parte del recipiente es una pieza clave y fundamental a la hora de guardar o calentar comida, pues con ella se permite una mejor oxigenación, regulación de la temperatura e incluso para evitar accidentes como derrames o que manchas de comida lleguen a nuestro refrigerador o microondas. Aquí te compartimos algunos puntos clave:

Mantener en buen estado las frutas y verduras. Al guardar estos alimentos crudos o cocidos y dejar el agujero destapado al presionar la válvula, lograrás que tus alimentos se mantengan frescos gracias a que la oxigenación estará controlada. Cabe destacar que algunos toppers cuentan hasta con dos válvulas que mejoran la filtración del aire. Usarlo dentro del microondas. Si eres de los que calienta sus alimentos en el microondas tienes que saber que basta únicamente con presionar la válvula y dejar la tapa puesta al topper, ya que con ello se garantizará que toda la superficie de tu comida se caliente de forma uniforme y además evitarás que restos de comida manchen las paredes de tu microondas. Dejar enfriar la comida. Por último y el que es probablemente el más conocido, es dejar reposar la comida tras haberla guardado aún caliente. Así al cerrar la tapa y dejar abierta la válvula es posible dejar que la comida se enfríe y no exponerla a un cambio de clima radical; por otro lado, también servirá de protección para que no quede expuesta al aire o corra el riesgo de que una mosca se pare sobre ella.

¿Para qué se utiliza el reloj en las tapas de Tupperware?

Algunos toppers no sólo tienen una válvula, sino que también tienen un reloj que en realidad es un sistema fechador que sirve para congelar la comida o más que congelarla, te permite registrar la fecha exacta en la que refrigeraste tus alimentos y con ello tener un mejor control del tiempo que llevan dentro de la nevera.