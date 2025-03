Marcha Emo: 5 Ideas de looks para revivir tu emo y demostrarle a tu mamá que no era una etapa, aunque ahora seas Godinez

Voltear a ver el pasado siempre nos trae mucha nostalgia, pues nos da un pequeño vistazo de lo que fuimos, pero este 2025 trajo consigo un impacto muchísimo más fuerte de lo que nos imaginábamos con el regreso del movimiento Emo, pues esta tribu urbana que era popular por estar deprimida se convirtió en la sensación a finales de los años 90s, aunque fue hasta entrados los 2000 cuando más que una moda, era un estilo de vida.

Tan sólo en México los Emos protagonizaron uno de los momentos más icónicos y surrealistas de la historia cuando un 16 de marzo de 2008 esta tribu urbana se dio cita en la Glorieta de Insurgentes para tener una "pelea" contra los Punks. ¿La razón?, que estos últimos argumentaban que les estaban "robando" algunos elementos de su estilo; ante esta tremenda batalla intervinieron los granaderos y hasta un grupo de Hare Krishna quien con cantos y bailes le puso fin a la disputa de tendencias juveniles.

Si el suceso anterior es uno de tus favoritos de toda la vida, te interesa saber que este 2025 la tendencia de los Emos estará de regreso, luego de que en redes sociales se hiciera viral la invitación a la "Marcha Emo", misma que se realizará el sábado 15 de marzo. La cita es a las 13:00 horas en Bellas Artes, donde un colectivo de emos se reunirá con la intención de partir con dirección a la Glorieta de Insurgentes, ¿para revivir recuerdos del pasado?

Ante la emoción de revivir ese estilo de vida que muchos defendían a capa y espada, y que incluso tuvo su propio episodio en "La Rosa de Guadalupe", muchos ya se están preparando para no perderse la Marcha Emo. Es por ello que hoy queremos compartirte unas ideas de looks para revivir tu "yo emo" y salir a tomar las calles de la CDMX, además de dejarle claro a tu mamá que tus gustos no fueron una etapa, sino tu verdadero yo, ¡incluso si ahora eres un Godínez!

El rosa es un color básico en la moda emo. (Foto: Pinterest Eslamoda)

Así que si en 2025 y ante las necesidades de ganarte tu propio salario tuviste que sumarte a los pantalones o faldas de vestir, zapatos elegantes, camisas de cuello y colores no tan deprimentes como el negro y contrarrestarlos con un llamativo fucsia, además de que todos los días cargas tu lonchera para sumarte a la vida Godínez, aquí te contamos cómo volver a conectarte con tu versión emo.

Experimenta con tu estilo. (Foto: Pinterest bebebe115)

Outfit Emo 2000s, ¿cómo se vestían los Emos?

No es nada fácil olvidarnos de lo normativo para llevar el cabello sobre la cara y con peinados más desenfadados, los clásicos tenis Converse con calaveras, las playeras con estampados de cuadro, cadenas para llevar en los jeans (que por cierto deben ser entubados), además de camiseras con estampados de las clásicas bandas que como emos llegamos a escuchar en los 2000 como es el caso de "My Chemical Romance", "Fall Out Boy", "Brand New", "Paramore" o "Panda". ¿Te animas a revivir a tu emo?

Los cinturones con estoperoles y las cadenas son el mejor complemento para los jeans. (Foto: Pinterest galaxytentacles)

Aquí te dejamos cinco ideas de looks que puedes recrear muy al estilo Avil Lavinge si eres mujer, o bien, al estilo de Gerard Way o Ronnie Radke si eres hombre, aunque en pleno 2025 esta distinción queda completamente en el olvido, pues la idea es vestirnos como más cómodos nos sintamos. Es por ello que también te incluimos una lista de accesorios y prendas que no te pueden faltar. ¡Deja de ser Godínez por un día!

¡Que no se te olviden los piercings! (Foto: Pinterest melaniestrella7)

Tenis Converse o Vans negros, rojos o con estampados de cuadros y cráneos.

Calentadores de tela o de red para llevar en los antebrazos.

Pantalones entubados (skinny jeans) rotos y en color negro.

Cadenas y cinturones con estoperoles.

Camisas de cuadros.

Pulseras y collares de cadena.

Usar una camisa de manga larga de un color como el fucsia o rojo y encima una playera de manga corta con el estampado de tu banda favorita.

Estampados de cuadros o rayas.

¿Tienes prendas de tu época emo? (Foto: Pinterest akalimain1924)

Por otro lado, en el maquillaje no podemos descuidar una base que nos haga lucir pálidos y con ojeras, para ello podemos recurrir a los delineados profundos que simulen unas ojeras y así conseguir el estilo perfecto de los Emos. Además, no olvides cubrir tus muñecas y antebrazos como lo hacías en los 2000 para ocultar las cicatrices; sobre esto, la UNAM advierte que las cortaduras hacían a los emos en suicidas en potencia. Recuerda que si vives con depresión puedes pedir ayuda, ¡no estás solo!