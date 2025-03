Virgo, tu vida está por cambiar, horóscopo HOY 6 de marzo, según Nana Calistar

Agárrate porque eso que tanto esperabas está por llegar a tu vida, y lo mejor es que viene con cosas recargadas gracias a la energía de la luna creciente que hoy ilumina el cielo.

Horóscopos de hoy 6 de marzo

Piscis

La vida está llena de momentos y etapas distintas que le dan ese sabor, la felicidad no es absoluta, pero y está en tus manos convertir cada momento en felicidad. Vienen cambios muy grandes en tu vida que te harán madurar, quererte un friego y comenzar a ver más por ti antes que los demás. Se aproximan eventos sociales en los cuales hay posibilidades de conocer a una persona que cerrará cada cicatriz que quede abierta.

Acuario

Cuidado con cambios de última hora en la economía trata de invertir en cosas que en verdad te dejen alguna ganancia. Aguas con lo que comas problemas gástricos en puerta, recibirás una llamada de una persona especial que te va a hacer muy feliz. Amores de una noche y posibilidad de encontrar objeto perdido. Semana de muchos logros y aventuras, cerrar ciclos y dejarte de tonterías, momento de madurar e ir a disculparte por las tonterías y errores que cometiste y dañaron una amistad o una relación.

Capricornio

Viene un viaje en puerta y posibilidades de conocer a nuevas personas que se quedarán para siempre en tu vida, éxitos y fortuna te siguen, pero necesitas saber abrir bien tus ojos para aprovecharlos y trabajar para conseguirlos, las depresiones quedarán en el pasado. Se viene una separación en la familia. Necesitas creer más en ti y en tu capacidad de lograr tus metas, tienes todo para ser feliz, pon atención a las pequeñas cosas que tienes a tu alrededor y que son gratis pues estas cosas son las que necesitas para sonreír y amar sin medida...

Sagitario

Si tienes una relación aprende a no ser tan posesivo o posesiva o de lo contrario te van a mandar a incomodar a tu madre, las personas necesitan su espacio y su libertad no las oprimas o quieras controlar a tu imagen y semejanza. Eres muy perris pa salir librado o librada de situaciones o problemas en los que te envuelves, sigue así, que nadie te detenga en el camino de los logros de tus objetivos, aguas con lo que le cuentas a tus amistades, te están poniendo el dedo y van y chismean todo lo que les dices

Escorpión

El pasado es pasado y si sigues permitiendo que viva en tu presente no lograrás avanzar ni abrirte a nuevas oportunidades. Recibirás noticas de trámites que has hecho semanas atrás. Si bien es cierto que el físico es importante, aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja

Libra

Es momento de aprender del ahora para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre. Problemas familiares a causa de chismes que se irán aclarando conforme vayas siendo más honesto u honesta con tu familia. Te desprenderás poco a poco de esa ingenuidad que te ha caracterizado todo este tiempo y eso se debe a que ya te diste un buen golpe que te ha hecho despertar, deja de seguir humillándote y arrastrándote por personas que no te quieren, no te valoran y no hacen ni madres por acercarse a ti y verte bien.

Virgo

No permitas que personas del pasado regresen a tu presente porque solo te meterán en problemas. Entras en un ciclo muy perro que es idóneo para que te la dejen caer, empezar un noviazgo, consolidar una relación o ya de plano echarte la soga al cuello y matrimoniarte, todos esos eventos que tengan que ver con relaciones amorosas se prestan para que funcionen en este ciclo, no desaproveches esa oportunidad y si ya tienes a alguien en mente lánzate; desengáñate de una buena vez para que no estés perdiendo el tiempo.

Leo

Si tienes una relación es posible que vengan problemas a causa de una amistad tuya, no te metas en camisa de once varas y no andes encendiendo el boiler sino te vas a meter a bañar, recuerda que las traiciones tarde o temprano se pagan así que mejor déjate de tonterías y atiende a tu piores nada que nada tienes que andar buscando en otras personas lo que tienes con tu pareja. Se vienen cambios en cuestiones que tienen que ver con los dineros que deberás de aprovechar al máximo...

Cáncer

Cuídate de traiciones por parte de tus amistades, no confíes ya tanto en ellos que te puedes llevar sorpresas. Pon más atención a tu familia y sigue consintiéndolos, al final es lo más importante que tienes en tu vida y la única que te va a sacar de tus problemas. El amor te va a sonreír en este mes que inició, recibirás un dinerito extra que te va a ayudar en tu economía. Ten cuidado con cambios de última hora en los dineros, no te metas en problemas o chismes que no debes porque solo te van a generar dolores de cabeza. Se vienen días en los cuales estarás muy pensativo recordando el pasado y podrías querer regresar a él.

Géminis

No busques maneras de nomas estar peleando con él o ella porque lejos de lograr fortificar la relación cansas a tu pareja al punto de que cuando menos te lo esperes te mande a la fregada. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, deja de martirizarte y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener uno, te atontas un friego y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina y daña el momento, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja.

Tauro

Eres noble pero últimamente has andado modo bufador y le has dado en la torre a unas cuantas personas sin darte cuenta, cuida mucho las palabras que utilizas y el tacto con el que tratas a ciertas personas porque puedes dañar a esas personas que siempre han estado contigo apoyándote en todo momento. Amor del signo de aries, géminis o cáncer está por entrar a tu vida, es igual que tú en los sentimientos y eso va a ayudar a que pueda funcionar y darse de la mejor manera esa relación, no confíes en personas del signo Leo.

Aries

Si tienes una relación cuídate de celos y desconfianza, no hagas tormentas en vasos de agua porque terminarás por fastidiar a tu pareja, no veas muertos donde no los hay y mejor pon más atención en la manera en que atiendes a tu pareja, marido o amante, si lo o la tienes bien atendida o atendido no tendrá por qué salir a buscar a fuera lo que tiene contigo.

