AliExpress tiene un vestido idéntico al que Karla Sofía Gascón usó en los Premios Oscar, ¡cuesta menos de 400 pesos!

El pasado 2 de marzo se efectuó la ceremonia de los Premios Oscar y numerosas personalidades de la industria del entretenimiento acudieron. Las miradas estuvieron en los nominados y uno de ellos fue la actriz española Karla Sofía Gasón, de 52 años de edad, quien fue elegida en la categoría de Mejor actriz por su trabajo en la película “Emilia Pérez”.

La actriz no desfiló en la alfombra roja, al parecer por las polémicas que protagonizó previo a la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero esto no evitó que se filtraran fotos de su asistencia. Esto dio pie a numerosos comentarios e incluso hubo quienes hablaron de su look de vestido negro con pedrería de sólo un hombro que es de la firma Yves Saint Laurent, dio a conocer la famosa vía Instagram

Karla Sofía Gasón recibió críticas por su elección de moda, ya que usuarios de redes sociales expusieron que no le favoreció. Además, otros cibernautas dieron a conocer que la prenda es “idéntica” a una que se ofrece en el sitio web AliExpress con un costo de menos de 400 pesos.

Karla Sofía Gasón no desfiló en la alfombra roja de los Premios Oscar, pero sí acudió a la ceremonia. Foto: AFP.

Usuarios critican el look que Karla Sofía Gascón usó en los Premios Oscar

“Un vestido idéntico al de Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar se vende en AliExpress por solo 323.90 pesos, ¿dónde crees que lo compró?”, se lee en el perfil de Twitter Vecinos Unidos (@VecinosUnidosnl), mientras que en la cuenta Divas y estrellas FB (@baldozambrano01) se expuso lo siguiente: “También fue cancelada por todos los diseñadores, ninguno quiso prestarle un vestido. Usuarios descubrieron el vestido que usó la señora Karla Sofía Gascón en la ceremonia de los premios Oscar, lo puedes comprar por 324 pesos en AliExpress”.

?Si te gustó el vestido que uso KARLA SOFÍA GASCÓN en la ceremonia de los premios #Oscars2025, aquí lo puedes comprar por $324 PESOS en AlliExpress ??



Es un vestido largo de malla negra con abertura alta



Aquí lo puedes comprar uD83DuDC47uD83CuDFFChttps://t.co/oDwaXOUTvZ#KarlaSofiaGascon… pic.twitter.com/9zFk2k9hjC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 3, 2025

Quién ganó como Mejor actriz en los Premios Oscar 2025

Karla Sofía Gasón no resultó ganadora como Mejor actriz en los Premios Oscar de este año, ya que el premio fue otorgado a la actriz estadounidense Mikey Madison, de 25 años, quien protagonizó la película “Anora” que, además, recibió el galardón como Mejor película.

Karla Sofía Gasón se retiró de la gala sin el premio como Mejor actriz, ya que se lo adjudicó Mikey Madison. Foto: captura de pantalla.

Las otras nominadas en esta categoría fueron Demi Moore (“La sustancia”), Fernanda Torres (“Aún estoy aquí)” y Cynthia Erivo (“Wicked”). Las dos primeras eran las favoritas para ganar, de modo que el triunfo de Mikey Madison impactó e incluso generó revuelo en redes sociales porque usuarios aseguraron que les robaron tanto a Demi Moore como a Fernanda Torres.