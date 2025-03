¿Qué pasa si me borro la cruz de ceniza y cuándo se debe quitar para que no sea PECADO?

El miércoles de ceniza está a menos de un día de llegar y con él también nos inundan esas ganas de ir a la iglesia de nuestra colonia para escuchar la misa con motivo del inicio de la Cuaresma y para también recibir la cruz de ceniza que el padre nos coloca sobre la frente. Este símbolo es uno de los más importantes y esperados para muchos creyentes, tanto que incluso se abren más horarios para irlo a recibir y dejarlo con nosotros todo el día.

Sin embargo, así como para algunos la cruz de ceniza representa su fe y es algo que no quieren quitarse hasta que la mancha se vaya con el paso de las horas o tras tomar un baño, hay otros que ante la incomodidad de la comezón o sentir el peso sobre la frente de esta marca, les hace querer retirársela, o bien, simplemente por un momento de vanidad e incluso, de vergüenza. En cualquiera de los casos, es común que se piense que borrarnos por decisión propia la cruz es caer en pecado, pero ¿qué hay de cierto sobre esto?

Lo cierto es que cada fiel creyente tiene su propia perspectiva sobre lo anterior, aunque muchos clérigos sí coinciden en que la cruz de ceniza no se debe de borrar por decisión personal, sino que ésta se debe dejar al menos por el miércoles de ceniza y que sea hasta el momento del baño cuando se limpie de una forma inevitable. Asimismo, desde el sitio Desde la fe se reitera que llevar este símbolo es una decisión completamente personal.

Aunque si aún tienes dudas de cómo conmemorar el inicio de la Cuaresma y cumplir con la tradición católica previa a la Semana Santa, aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre el miércoles de ceniza, así como de la cruz de ceniza que los padres colocan en la frente de los creyentes y recuerda, "polvo eres y en polvo te convertirás", dice el Evangelio.

¿Qué pasa si se me borra la cruz de ceniza?

Un dato importante que tienes que saber sobre el miércoles de ceniza es que no pasa nada si se te borra la cruz de ceniza al poco tiempo de haberla recibido, pues para la iglesia católica no existe un tiempo específico en el que se deba de llevar sobre la frente. Además, existen muchos factores que determinan su duración como puede ser la cantidad que el padre nos coloque, las características de la piel e incluso el clima.

¿Es pecado borrarme la cruz de ceniza?

Por otro lado y para responder si la iglesia católica considera o no pecado que una persona se quite por voluntad propia la cruz de ceniza tras haberla recibido, primero es importante mencionar que desde las creencias no es mal visto que un creyente tome la decisión de borrar el rastro de este símbolo, pero existen condiciones. Pues clérigos han dejado en claro en distintas ocasiones que no es pecado quitarse esta marca siempre y cuando no lo hagan por vergüenza o cobardía al mostrarla.

¿Qué significa la cruz de ceniza?

El miércoles de ceniza durante las ceremonias religiosas de la iglesia católica, los padres colocan a los asistentes a misa una cruz de ceniza sobre la frente, misma que representa el cuerpo de Cristo y por supuesto, de su crucifixión; sin embargo, el significado es todavía más profundo. Pues esta fecha también marca el inicio de la Cuaresma y de los preparativos para la Semana Santa, por lo que llevar este símbolo en la cabeza también es una muestra de la humildad y la fe hacia la iglesia.

¿Qué día cae la ceniza en 2025?

El miércoles de ceniza este 2025 será el 5 de marzo, día en el que inicia de forma oficial la Cuaresma. Hay que recordar que desde la fe esta fecha no sólo es un día para ir al templo y recibir la cruz de ceniza, sino que se trata de un día santo en el que se invita a la oración, al ayuno y a la reflexión e invitación al cambio previo a la Semana Santa.