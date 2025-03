Horóscopo HOY 5 de marzo de Nana Calista: Piscis, Capricornio, Virgo y Sagitario viene algo fuerte

Las predicciones de hoy de Nana Calistar te dirán algo que no quieres escuchar pero que no debes seguir evitando, pues tú vida depende de la acción que tomes para marcar tu destino.

Los horóscopos de hoy 5 de marzo de Nana Calistar te revelan eso que anhelas saber.

Piscis

Vienen días en los que entenderás qué personas no deben permanecer en tu vida pues lejos de beneficiarte solo te envidian todo lo que tienen y hacen que tus metas y sueños no cuajen. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado.

Acuario

Cambia tus pensamientos tontos, en las noches te deprimes mucho y has pensado en qué vas a hacer cuando esas personas que son importantes en tu vida. Necesitas aprender de tus errores y mantenerte de pie ante todas las inclemencias que te pone la vida, el verte fuerte debilita a tus enemigos ya que eso no les gusta, trata de ocultar más tus sentimientos, muéstraselos a quien de verdad valga la pena y te valore, ten presente que no todos tienen derecho de apreciar lo que hay dentro de ti..

Capricornio

Es momento de comenzará cuidar tu alimentación en todos los sentidos, has descuidado mucho tu figura y estas subiendo algo de peso, ponte las pilas y preocúpate un poco más por tu físico. No pierdas tu tiempo en realizar cuestiones que no te dejan nada de por medio, es importante que visualices hacia donde te diriges y que fregados estás haciendo para llegar a ese lugar...

Sagitario

Es momento que veas por tu felicidad, a la ñonga las esperas y las faltas de dignidad, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte. Ten cuidado a quien le das caldo con el dedo, porque eres muy de encender el boiler y después ya te anda porque no te quieres meter a bañar. Si has tenido un problema o te has distanciado de una persona no lo pienses más y ve a remediar ese error seas o no tú la persona culpable, escríbele y trata de arreglar esa situación, esta semana que se acerca es perfecto para la solución de problemas y arreglo de documentos.

Libra

Te aterra enamorarte por miedo a que te vuelvan a jugar el fregado dedo en el hocico. El amor tocará tus puertas, pero vas a necesitar mucha paciencia y comprensión para poder aceptar las condiciones que te querrán imponer, no te dejes manipular ni influenciar por esa persona, si te quiere que te acepte con tus defectos y virtudes. No temas más a ese proyecto que tienes en mente, hay muchas posibilidades de que se lleve a cabo.

Virgo

Vienen momentos de incertidumbre los cuales tendrás muchas dudas sobre cuestiones no solo de tu pasado sino de tu mismo presente, sueños que te darán respuestas y una enfermedad infecciosa podría hacerte caer en cama. Deja de deprimirte y vive tu vida al cien, has perdido tanto tiempo sin darte cuenta de que la vida va tan aprisa. Viene un amor super fuerte, si estas soltero o soltera es el momento perfecto que podría enseñarte a ver la vida de una manera muy distinta y más bondadosa para ti...

Leo

Ten calma y no te desesperes, sueles ponerte de malas sino vez resultados pronto y por esa cuestión muchas veces no logras consolidar tus metas y tus sueños. En el área laboral hay movimientos los cuales te van a dejar muchos beneficios económicos. Cuidado con un viaje, no podría resultar como esperas y podría haber perdidas de ganancias...

Cáncer

Vienen cambios de conducta fuertes, dos amistades están hablando cosas muy fuertes de ti. Tu buena voluntad te va a dejar un gran sabor de boca al ayudar a una persona cercana a ti. Amores importantes están por aparecer, cuida mucho la parte de tu estomago o riñones pues podrías presentar problemas de infecciones. No des sin esperar nada a cambio, aprende a creer en tu sexto sentido y no tomes decisiones a la ligera. Tu talón de Aquiles siempre será tu familia, sin embargo, es importante que no te olvides de ti pues por querer resolverle la vida a todo mundo te olvidas de ti.

Géminis

No descuides tu cuerpo criminal pues por pensar en otras cuestiones le has entrado bien y bonito a la comida y sin darte cuenta de que sueles subir demasiado pronto de peso. Vienen cambios muy fuertes en tu estado de ánimo los cuales perjudicarán mucho a quienes te rodean. Hay posibilidad de cambio laboral y también de que subas algo de peso, ponte las pilas y ten mucho cuidado con 2 personas de piel blanca no tienen buenas intenciones contigo.

Tauro

Vienen días cargados de mucha energía positiva que deberás de saber utilizar y enfocar de manera correcta. No te permitas manipular por otras personas, recuerda que la última palabra está en ti y no en los demás. Momento de que visualices tu vida y tu futuro para que con la energía atraigas las cuestiones que requieres para consolidar esos sueños y metas que aún no se han concretado...

Aries

Cuidado con ex amistad, anda rondando y podría fregarte la existencia si bajas la guardia. Noticias de ex amor o familia lejana va a aparecer en estos días. Ten mucho cuidado con lo manera en que dices las cosas, traerás en veneno a todo lo que da y quien te provoque podría llevarse una lección. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el pex tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti...