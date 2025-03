Archie y Lilibet, hijos del príncipe Harry sorprenden a su mamá con tierno detalle por estreno de "With Love, Meghan"

¡La espera terminó! Desde la madrugada de este 4 de marzo la serie de Netflix "With Love, Meghan" se estrenó a nivel mundial tras haber tenido que ser retrasada hace unas semanas como consecuencia de las afectaciones por los incendios en California, Estados Unidos. Y para este importante momento, la duquesa de Sussex celebró a lo grande con una sorpresa de esta plataforma de streaming; sin embargo, el cariño de sus hijos fue el verdadero protagonista.

Anoche Meghan Markle apareció en sus historias de Instagram para dejar ver cómo sorprendió a sus fans en una proyección especial que Netflix le organizó ante el estreno de su serie de cocina en la ciudad de Nueva York; en las imágenes dejó ver un poco de esta hermosa convivencia desde una sala de cine, en la que hubieron regalos, una decoración romántica llena de flores y hasta tatuajes de "As ever", una frase que suele usar la duquesa de Sussex y que también es el nombre de su nueva empresa.

Por supuesto, los fans de la exactriz no fueron los únicos sorprendidos con una visita inesperada para saber qué les había parecido el primero de ocho capítulos de "With Love, Meghan", ya que la noche también tuvo un regalo especial para Markle. Fueron sus hijos, Archie y Lilibet, quienes junto al príncipe Harry le mandaron un tierno detalle por este nuevo proyecto y éxito en su vida personal.

El momento también resulta de lo más especial e importante para los seguidores de la famosa de 43 años, quien desde que junto al príncipe Harry tomaron la decisión de alejarse de la Familia Real Británica, ha tomado la decisión de mantener su vida privada alejada del ojo público y en especial la de sus hijos. Por lo que una aparición como la que tuvieron los pequeños causó revuelo en redes sociales.

Meghan Markle presume el regalo que le dieron sus hijos por el estreno de su serie en Netflix

A través de sus historias de Instagram, Meghan compartió detalles de cómo fue la "noche mágica" que Netflix le preparó junto a sus fans por el estreno de "With Love, Meghan" y allí mismo, la exroyal dejó ver un poco de su emoción sobre este nuevo proyecto que a principios de año tuvo que ser retrasado ante el combate por los incendios en California. Allí mismo dejó ver que aunque su familia no la acompañó al evento, sí se hicieron presentes.

Pues como muestra del orgullo que sienten, el príncipe Harry y sus hijos Lilibet y Archie la sorprendieron con un arreglo floral para felicitarla por el estreno de esta serie que promete romperla. Allí, los menores escribieron unas breves palabras que dejan ver lo mucho que han crecido; en una tarjeta rosa para acompañar las flores, escribieron:

"¡Felicidades mami! Amamos tu programa y te amamos a ti. Con amor Lili, Archie y papá", se lee en la tarjeta.

Fue la propia Meghan Markle quien compartió este tierno detalle con una foto publicada desde sus historias de Instagram, plataforma que abrió el 1 de enero de 2025 y donde ya acumula más de dos millones de seguidores. Aunque hasta ahora la estrella de "Suits" y su esposo, el príncipe Harry, han decidido no mostrar el rostro de sus dos hijos, uno de 5 y otra de 3 años de edad, poco a poco sus apariciones han causado sensación entre los seguidores de la pareja. Así sorprendieron a su mamá. (Foto: IG @meghan)

Tan sólo hace unas semanas cuando Meghan anunció su marca de estilo de vida y cuidado personal, "As ever", dejó ver en el sitio web una foto donde se le ve caminando junto a la pequeña Lilibet, aunque su rostro no queda a la vista. Estos detalles no han pasado inadvertido por los fans, quienes incluso anoche tuvieron un detalle para los menores, pues según se dio a conocer, la exactriz recibió como regalos unos brazaletes a juego para ella y sus hijos.