La Güera de las Estrellas nos revela las mejores predicciones para MARZO y la misa negra, ¿qué pasará?

¡Bienvenido marzo! Para iniciar con todo el tercer mes del año te invitamos a seguir en vivo la transmisión especial que La Güera de las Estrellas tiene junto a El Heraldo de México; este lunes la psíquica nos revelará todos los detalles del horóscopo para las próximas semanas, pero también cómo fluirá la energía, misma que viene muy transformadora. ¡Así que prepárate para los cambios!

Al igual que todos los lunes en punto de las 12:00 horas, la psíquica de México nos acompaña en vivo desde YouTube y TikTok; hoy junto al Padrino nos hablará de la fuerte energía de marzo con la que ya se pueden ver algunas previsiones para el mes, especialmente en el ámbito político y del clima, así que hay que prepararnos para recibir tal vez no tan agradables noticias. ¡No te la pierdas!

En este programa especial, La Güera de las Estrellas también nos contará todo sobre la misa negra, ¿la has escuchado?, pues también jugará un papel importante en las próximas fechas, ¡anota los rituales! Pero las sorpresas no terminan aquí, pues antes de despedirnos de la temporada de Piscis nos contará qué caracteriza a este signo y cuáles son los colores que lo tienen que acompañar para llenarse de suerte, fortuna y abundancia.

No olvides que durante las transmisiones en vivo de la psíquica de México también puedes hacerle tus preguntas y ella sacará una carta del tarot con la que responderá a todas tus dudas. Además, Velery también nos dará cartas especiales para una lectura más acertada. Hoy no te puedes perder un programa único en el que también te contaremos temas como:

Momentos antes de entrar en vivo con los temas del día, La Güera de las Estrellas comparte con El Heraldo de México el mensaje que los ángeles les tienen preparados a cada uno de los signos del zodiaco; conoce aquí qué tienes que saber, de qué te tienes que cuidar y cómo alcanzarás el éxito desde este lunes y hasta el próximo lunes.

El Padrino reveló quienes son estos signos y los motivos por los que hablan de otras personas a sus espaldas.

El Padrino reveló que Piscis, Tauro y Escorpio serán los más afortunados en la abundancia monetaria en este año, según los astrólogos.

El Padrino aprovechó el horóscopo negro para revelarle a las personas con las que se casarán. Puede ser desde una profesión o dónde lo conocerán. Un gran amigo, un extranjero, doctor o alguien de Tinder. Aquí lo que dio el Padrino durante el directo de La Güera.

Las tres famosas, hasta ahora, que son parte de Hollywood tienen una relación karmatica. Las tres famosas, Lady Gaga, Beyonce y Jennifer López tienen una amiga famosa, una conocida que iba a destacar, pero se sacrificó en vida, para que las tres pudieran brillar en sus respectivas carreras.

Este viernes 7 de marzo es el primer viernes de marzo. Este viernes se conoce como viernes de los brujos, de aquellos que manejan energías, sin importar si son buenas o malas. Es un momento donde los brujos se concentran para decretar. Los brujos oscuros se juntan para tirar embrujos y cosas negativas. Todos se juntan en Catemaco. Se reúnen para limpiar su energía y ayudar a los demás.

Este viernes, todos debemos manifestar una energía negativa. Todos debemos purificarnos. Vamos a hacer una alineación perfecta con la bendición de Dios. La purificación debe ser con plantas, se debe evitar el uso de animales. Si se puede se debe prender una veladora naranja o blanca o un incienso y decir:

"Yo manifiesto la luz en mí, la bendición. Me purifico de todo aquello que me ha dañado. Toda la energía que no me pertenece, que regrese a su lugar de origen y sólo llega a mí, la energía que me da bienestar, la de Dios, la de la luz y la del éxito", dijo La Güera.