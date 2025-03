Horóscopo HOY 3 de marzo: Virgo y Capricornio recibirán un golpe de suerte, según Nana Calistar

Esta semana Mercurio entra en Aries y el ritmo del Universo se acelera, así que no te sorprendas si esta semana del 3 al 7 de marzo tendrás que tomar decisiones que habías postergado. Pero no te preocupes, ya que tu ingenio y astucia te ayudarán para que tomes las decisiones adecuadas.

Usa la energía de los astros a tu favor, recuerda que cada signo del zodiaco es responsable de trabajar por sus sueños y objetivos. Esta semana además te sentirás en más contacto con la:

Alineación

Creatividad

Intuición

Evita gastos impulsivos, es momento de cuidar el dinero, pues Mercurio en Aries tiende a hacer que uno hable golpeado y querer que todo pase de una solo vez.

Horóscopo de HOY, tres signos tendrán un golpe de suerte

Consulta las predicciones para cada signo del zodiaco. Foto: Copilot

Piscis

Si ya tienes con quien dormir, deja de darle atole con el dedo y no busques lo que ya tienes, recuerda que si quieres fidelidad debes de estar dispuesto o dispuesta a ofrecer eso en la misma medida en que recibes. Aguas con la manera en que actúas con ciertas amistades pues podrías enamorar a alguien cercano o cercana a ti, y es una persona que no te interesa, no hagas daño, mejor deja las cosas bien en claro.

Acuario

Las oportunidades tienen fecha de vencimiento, a veces te montas en tu orgullo y no hay quién te baje de ahí, aprende a perdonar pues al no hacerlo te arriesgas que cuando lo requieras sea a ti quien no te perdone o no te den segundas oportunidades. Aprende a decir que no y a no estar siempre para esas personas que solo te causan estrés. Un viaje comenzará a planearse en tu vida. En lo laboral hay cambios.

Capricornio

Ten mucho cuidado con gastos repentinos que podrían llevarte a perder grandes cantidades de dinero. Aprende a decir que no y a quitar de tu vida amores de una noche que solo buscarán afectar tu entorno con malos comentarios. . Te cargas de un humor que nadie te aguanta, ten cuidado con tu temperamento o podrías cometer errores y dañar a personas que son muy importantes para ti. Vienen días de cambios en los cuales deberás de aprender del pasado.

Sagitario

Aguas con caídas y accidentes que estarán a la orden del día. Momento de grandes cambios en el amor, deberás aprender a soltar y quitar de tu camino eso que no te hace feliz y te hace daño. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Cambios de sentido de humor te harán una persona más amigable, no te amargues por lo que no pudo ser, mejor disfruta lo que eres y puedes ser.

Escorpio

Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida. Cuidado con infidelidad la cual está en puerta y te pondrá muy de malas. Un familiar requiere de tu atención pues, aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valgan la pena, recuerda que para todo haya tiempo. Algunas veces llegas atontarte mucho.

Libra

Te vienen días en los cuales vas a andar un poco melancólico o triste al recordar a personas del pasado que fueron importante en tu vida. Date la oportunidad de pensar primero en ti antes que en las demás personas. Amores del pasado serán tu karma, no les des entrada en tu vida pues te arriesgas a caer en sus redes, recuerda que eres de corazón débil. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centre en lograr tus objetivos. Busca tu paz interior. Foto: Pixabay

Virgo

Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti. No temas a cambios, recuerda que para que las cosas cambien y obtener mejores resultados es necesario actuar de manera distinta. Si estas soltero o soltera hay posibilidades de encuentro pasional con una amistad, no te enamores, solo disfruta. Vienen días en los cuales deberás comenzar a hacer un lado el rencor que sientes por muchas de las personas que te rodean. No permitas que la monotonía o rutina te aleje de los planes que tienes.

Leo

Ten cuidado con esperar algo que no va llegar a tu vida porque te vas a decepcionar de las personas. Una gastritis y dolores musculares podrían fregarte la existencia, no comas tantos irritantes pues podrías lastimarte más tu estómago. Te esperan noticias de ex amor y cambios de última hora en cuestión de negocios. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle la cartera a alguien.

Cáncer

Se vienen buenos proyectos, solo es cuestión de darle la continuidad que se necesita. En trabajo surgirá un problema a causa de chisme que te pondrá de malas, no te metas en esas cuestiones y tu dedícate hacer tus cosas. Si tienes ya una relación y las cosas se han tornado difíciles en estos días ten en cuenta que no todo puede ser perfecto es momento de cambiar tu forma de pensar y ponerte en el lugar de tu pareja y piensa como reaccionarías tú.

Géminis

Vas andar este nuevo mes más enfocado en tus cosas solo no quites el dedo del renglón y busca la manera de concretar tus sueños y metas. No cambies por quien no lo merece que lo hagas. Dos amores del pasado retornan con nuevas oportunidades, será pura pérdida de tiempo así que ni te emociones. Si tienes una relación hay posibilidades de infidelidad y celos. Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida.

Tauro

Si tienes una relación tu lengua suelta podría complicar las cosas, no exijas algo que no estás dispuesto o dispuesta a dar, los celos y malos pensamientos sobre tu pareja podrían meterte dudas que lejos de beneficiarte podrían amargar tu día. Un amor a distancia podría ser la clave, a veces no necesitas una persona a tu lado sino saber que alguien existe en la distancia y está contigo, pero ten presente que esas relaciones son muy difíciles y sueles desesperarte.

Aries

Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo e hija de la tostada pues las mayores equivocaciones tuyas se deben a pensar que todo quien se te acerca lo hace con buenas intenciones. Debes aprender a cuidar a quienes te rodean y hacen todo porque estes bien, no puedes ser egoísta y pensar solo en tu satisfacción. Podrías subir un poco de peso en este mes de marzo.