Cucas para el cabello, el básico de los años 90 que es ideal para peinar la melena corta

Las tendencias de belleza y moda de este año están enfocadas en los básicos que estuvieron en auge en los años 90, así que se trata de propuestas que evocan la nostalgia. Sin embargo, también hay diversión porque esta década se caracterizó por las propuestas llamativas y llenas de colores, diseños y texturas.

Un accesorio de belleza que está en todos lados son las cucas para el cabello y los expertos aconsejan usarlas para darle un realce al look, así como un estilo juvenil. Además, un punto a favor de este accesorio es que es perfecto tanto para el cabello largo como para el cabello corto.

Por lo general, se tiene la idea de que es complicado peinar el cabello corto; sin embargo, los expertos en belleza, las it girls y generadores de contenido enfocadas en estilo de vida han puesto de manifiesto que no es así porque se pueden recrear looks que se usan cuando se tiene cabello largo, ya que la clave es adecuar todo.

Las cucas también son conocidas como pasadores y pinzas. Fotos: Pinterest @ideasConsejos / @beautyfool228.

Cómo peinar el cabello corto durante la primavera

Durante la primavera la temperatura incrementa, así que es necesario elegir peinados para hacerle frente al calor. En el caso del cabello corto, se pueden elegir principalmente tres peinados: media cola, dos chongos al frente, recogidos bajos y trenzas (en sus diversas variaciones).

Por lo mismo, las cucas para cabellos son un accesorio aliado para peinar el cabello corto; por un lado, las cucas ayudan a darle forma y estructura al cabello -lo que es ideal cuando es la meta del look- y, por otro lado, le aportan un toque diferente a los peinados y esto es lo que pasaba especialmente en los años 90.

Este accesorio es ideal para los peinados para cabello corto: Fotos: Pinterest @samistylesss.

Mechones y efecto messy, los básicos para la primavera

Debido a que las cucas -que también son llamadas pasadores y pinzas- se pueden usar de varias maneras, son acordes para quienes buscan seguir dos tendencias en peinados para esta primavera: mechones y efecto messy. Además, ambas propuestas son fáciles de aplicar en el cabello corto, ya que la meta es tener looks cómodos y frescos.

Los mechones, especialmente los que se colocan en la parte frontal, son clásicos de los años 90. Britney Spears y Christina Aguilera los usaron indiscretamente y son motivo de inspiración en la actualidad. En tanto, el efecto messy permite lucir el cabello de manera “natural”, de modo que la búsqueda no es tener un peinado perfecto, sino todo lo contrario.