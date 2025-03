Horóscopo Nana Calistar HOY 12 de marzo, Capricornio y Piscis tendrán un golpe de suerte

Este miércoles será un día cargado de emociones que te harán la piel chinita. Rodéate de quienes te den amor pues no hay nada como ser amado y no hablamos de amor romántico sino de amistad sinceramente. Los horóscopos de hoy tienen un mensaje importante para ti.

Nana Calistar tiene para ti las revelaciones de los astros para los signos del zodiaco hoy 12 de marzo día en que Capricornio y Piscis gozarán de una racha de buena suerte, así que serán los bendecidos del zodiaco este miércoles. Debes saber que se acerca el eclipse de marzo, lo que traerá cambios que esperabas en tu vida.

Horóscopos de hoy, según Nana Calistar

Nana Calistar tiene las predicciones de los horóscopos para hoy y te sorprenderás con el mensaje que te revelará este día, pues viene algo buenísimo a tu vida, pero ojo pues algunos signos deberán hacer cambios urgentes para salir de la mala racha en la que se metieron.

Piscis

Sigues en tu etapa de cumpleaños y debes comenzar a decretar al universo y a Dios lo que buscas y quieres en la vida. Vienen posibilidades de amores de una noche y de cambios en tu estado de ánimo que te van a beneficiar en muchos aspectos. Aprende a controlar tu carácter porque sin darte cuenta lastimas a personas que son importantes en tu vida. Cuidado con caídas y golpes o accidentes pues estarán a la orden del día.

Acuario

No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Es importante que medites bien sobre tus sueños, has estado metido en problemas grandes con tu yo interno y eso te ha detenido mucho en tu camino, deja que la vida te sorprenda y no te quedes con ganas de nada, recuerda que algunas veces es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo.

Capricornio

Ten cuidado con esperar algo que no va llegar, se ven cambios en los dineros que te van a beneficiar mucho en todos los aspectos. No te dejes llevar por el enojo porque sin darte cuenta vas a poner en su lugar a una persona que después se va ofender. Te vienen posibilidades de viaje o de iniciar un negocio de ventas. Te viene un dinerito extra. Te vas enterar de ciertos chismes que andan rondando en tu familia. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas.

Sagitario

Es momento de renacer de entre las cenizas y cerrar cualquier ciclo que te ha detenido en el logro de tus sueños y metas. No permitas que errores del pasado trunquen tus sueños, te vienen días cargados de energía, te encuentras en fechas de perdonar errores y de buscar la felicidad que hace ya tiempo dejaste ir. Amores del pasado retornan y con ellos nuevos caminos y esperanzas, debes aprender a decir que no y ver cuestiones nuevas para tu futuro si de verdad quieres un cambio.

Escorpión

Arreglarás documentos, si tienes pareja pon mucha atención pues se ha sentido un poco desplazado por ti, sino te interesa o importa hazlo saber y si es lo contrario acércate más y muéstrale lo que significa y es para ti. No gastes dinero que no tienes y trata de ahorrar más o de invertir para tu familia y futuro pues vendrán días de crisis. Cuidado con cambios de última hora en los dineros que te podrían venir afectar. Amores del pasado retornan y posibilidad de un viaje antes que termine el mes de marzo, podría ser un lugar cercano.

Libra

No es momento de mendigar atención por nadie, date tu lugar y aprende a mandar a la fregada a personas que no te suman nada y que solo te causan problemas y conflictos. En estos días tendrás tu sexto sentido muy desarrollado y detectarás quien te miente y quien te quiere ver la cara. Cuida tus espaldas pues te rodean personas a quienes consideras amigos o amigas y se la han pasado despotricando en tu contra con otras personas. Los astros tienen un mensaje para ti. Foto: Copilot

Virgo

Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho. Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Dolores musculares e infecciones en estos días. Si tienes pareja ten cuidado, hay alguien que le ha estado coqueteando o hablando bonito al oído. Regresarás al ejercicio o dieta y te decepcionarás mucho de una persona al ver que lo que se decía de él o ella resulto cierto.

Leo

El amor siempre estará en ti tengas o no con quien compartirlo, habrá amores que te marcarán en tu vida, unos que cada que se les recuerde te sacarán una sonrisa y otros que solo te harán recordar malos momentos. Es probable que te entren las tristezas al recordar a personas que se han ido, aprende de lo que viviste con ellas y lo que te dejaron, solo así le encontrarás sentido a la vida.

Cáncer

Vienen muchas oportunidades tanto en el amor como en los negocios, podrías recibir críticas de una persona muy importante para, que no te afecte y que se te resbalen comentarios negativos. Vienen oportunidades de un viaje y te llegará familia del extranjero. No te dejes caer ni vencer por nadie, tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante, deja de dar explicaciones y de rendir cuentas a quien no te las pide y no merece que le presentes atención.

Géminis

Vienen cambios en tu trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso oportunidad de viajar. Ya déjate de flojeras y ponte las pilas no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino. Es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con la miércoles.

Tauro

Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Si esa pareja se mostrará algo distante, pregúntale y arregla las cosas. Es probable que sientas necesidad de buscar a quien ya se fue pues te encanta la mala vida y vivir en el engaño y la mentira, deja de juzgarte, el peor juez que tienes eres tu pues sueles ser demasiado duro o dura contigo y eso no debería de ser así, si tú no te amas, te quieres y te valoras y te cuidas nadie lo va hacer por ti.

Aries

Enfermedad en la familia, no te preocupes todo saldrá de lo mejor. Cuídate de pérdidas de objetos. Amistad te busca para pedirte consejo. Te enteras de habladurías por parte de una amistad de piel blanca o amigo de trabajo. Es probable que en este mes sientas ciertos traumas con tu pasado o te agobien tristezas al no ver claro tus proyectos y tus metas y sueños, recuerda que las cosas no vienen solas, tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos.