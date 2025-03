Lo útil vs Lo valioso

Vivimos en una era donde la utilidad parece ser el criterio supremo de valor. Un estudio del Pew Research Center revela que, en los últimos 20 años, ha crecido la tendencia a medir el éxito personal y profesional en función de la productividad y la rentabilidad. Pero ¿y si nos estamos equivocando al usar la utilidad como vara de medida para todo, incluso nuestras relaciones humanas?

Carlos Llano Cifuentes, en su obra 'Viaje al centro del hombre´, nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre lo útil y lo valioso. Nos advierte que cuando solo nos guiamos por la utilidad, corremos el riesgo de reducir el valor de las cosas y las personas a meros instrumentos. Sin embargo, hay algo más profundo que define lo verdaderamente valioso: su capacidad de enriquecer nuestra vida de manera genuina, más allá de su función inmediata.

Te quiero compartir cinco ideas para distinguir lo útil de lo valioso en nuestra vida:

Las personas no son medios, sino fines

En nuestra interacción con los demás, es fácil caer en la trampa de valorar a las personas según lo que pueden hacer por nosotros. Un verdadero amigo, pareja o colaborador no es valioso porque nos sea útil, sino porque su presencia enriquece nuestra existencia.

Valorar tus vínculos mejora tus relaciones Foto: Freepik

2. El tiempo de calidad es valioso, aunque no sea "productivo"

Nos han hecho creer que, si no estamos produciendo algo tangible, estamos desperdiciando el tiempo. Sin embargo, un momento con nuestros seres queridos, un paseo sin prisa o una conversación profunda pueden tener un impacto mucho mayor en nuestra felicidad que cualquier tarea productiva.

3. Lo útil caduca; lo valioso perdura

Muchas cosas que hoy consideramos útiles serán obsoletas en pocos años. En cambio, los valores, el conocimiento significativo y las relaciones humanas trascienden el tiempo. Pregúntate: ¿esto que busco tiene valor real o solo una utilidad momentánea?

4. La dignidad no depende de la "funcionalidad"

En una sociedad que exalta la eficiencia, corremos el peligro de ver a los más vulnerables (niños, ancianos, enfermos) como "cargas". Sin embargo, su valor radica en su ser, no en lo que puedan hacer. La dignidad humana no se mide por su utilidad económica, sino por su sola existencia. Las relaciones humanas trascienden el tiempo Foto: Freepik

5. La comunicación valiosa: lo que decimos también importa

Sócrates nos dejó un sabio consejo sobre la comunicación. Antes de hablar, debemos preguntarnos si lo que vamos a decir cumple con tres criterios fundamentales:

a) ¿Es verdad? No todo lo que creemos cierto lo es realmente. Antes de compartir información, vale la pena verificarla.

b) ¿Es bueno? Lo que decimos debe contribuir al bienestar de la otra persona y a la conversación en sí.

c) ¿Es útil? En muchas ocasiones, aunque algo sea cierto, no aporta nada relevante o constructivo a la situación. Si no es útil, tal vez no vale la pena decirlo.



El Dr. Mario Alonso Puig, experto en bienestar emocional y compañero de Harvard University Medical School, nos recuerda que "la felicidad no se basa en lo que tenemos, en lo que aún no conseguimos o en dónde nos encontramos, sino en cómo estamos y con quién estamos". Tal vez ha llegado el momento de reorientar nuestra mirada, de valorar más allá de la utilidad y redescubrir lo que verdaderamente importa en nuestra vida y nos hace crecer como personas. Porque, al final, lo único que queda no es lo que usamos, sino lo que amamos.

"Cuando dejes de medir tu vida en función de lo útil y comiences a valorarla por lo significativo, descubrirás que lo verdaderamente importante nunca fue un medio, sino siempre un fin."

