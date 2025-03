5 fotos de Sabrina Carpenter para replicar su estilo fresco y brillante esta primavera

Una de las mujeres más poderosas que existe dentro de la industria musical actualmente es Sabrina Carpenter, quien además de ser considerada una de las piezas claves en el pop contemporáneo, también es una referencia de moda que irradia frescura y luminosidad en cada una de sus apariciones, ya que su guardarropa es una mezcla de prendas románticas, toques clásicos y piezas atrevidas, lo que la convierte en una gran fuente de inspiración.

En su día a día, Sabrina opta por looks frescos y relajados que incluyen desde prendas casuales hasta piezas más sofisticadas, adaptándose perfectamente a cualquier ocasión. Una de las características más destacadas de su estilo es el uso de colores pastel, lo que aporta energía y dinamismo a su imagen; también juega con diferentes texturas y patrones, a menudo eligiendo combinaciones inesperadas que resaltan su originalidad y sentido de la moda.

Por otra parte, la influencia del estilo "Y2K" y el "streetwear" es evidente en muchas de sus elecciones; desde pantalones cargo hasta chaquetas oversize, Sabrina ha logrado fusionar prendas de inspiración de los años 2000 con un toque contemporáneo. A menudo combina estos looks más urbanos con calzado deportivo, como zapatillas de alta gama, lo que refuerza su estética juvenil y cómoda sin perder el estilo.

¿Cuál es el estilo de Sabrina Carpenter?

De esta forma, el estilo de Sabrina Carpenter refleja una combinación de modernidad y un toque retro, logrando que sus looks sean siempre apropiados para cada ocasión. Es así como la llegada de la temporada Primavera-Verano 2025 parece ser el momento perfecto para incorporar el "coquette" de la cantante y así poder verte increíblemente hermosa mientras combates las altas temperaturas sin despeinarte ni un poco; por ello, aquí te dejo 5 prendas básicas con las que puedes comenzar para así llegar a replicar los looks de Sabrina desde la comodidad de tu hogar y sin gastar mucho dinero.

Sabrina Carpenter no solo ha conquistado la música y la actuación, sino que también se ha convertido en un ícono de la moda con un estilo incomparable.

Fotografía: Instagram/@sabrinacarpenter

Vestidos florales, un clásico infalible

En varias ocasiones, Sabrina ha demostrado su amor por los mini vestidos con estampados florales y de acuerdo con expertas en moda, esta prenda es ideal para la primavera porque refleja frescura y versatilidad. Para replicar su estilo, opta por un diseño ligero en algodón o lino, que te mantendrá cómoda y elegante durante los días soleados; de la misma forma puedes combinarlo con sandalias de tacón bajo o zapatillas blancas para un look más casual y opta por tonos pastel como rosa, lila o azul celeste para mantener la vibra primaveral.

Sabrina Carpenter ha logrado convertir su estilo en una fuente de inspiración para muchas mujeres que buscan un look fresco y sofisticado en primavera.

Fotografía: Instagram/@sabrinacarpenter

Top de encaje con jeans de tiro alto

Otro look que define el estilo de Sabrina es la combinación de un top de encaje con jeans de tiro alto; esta mezcla es perfecta para quienes buscan un equilibrio entre lo sofisticado y lo casual. En una de sus fotos más virales, la cantante lleva un top corto en color crema con detalles bordados, acompañado de unos jeans vintage de corte recto y lo mejor es que puedes replicar este outfit con prendas similares y agregar accesorios dorados para un toque más chic.

Sabrina nos demuestra cómo crear looks frescos, brillantes y llenos de vida que reflejan el espíritu de la temporada.

Fotografía: Instagram/@sabrinacarpenter

Faldas plisadas, la tendencia que nunca aburre

Para las y los fans de Sabrina Carpenter no es una sorpresa que las faldas plisadas son una de las prendas que más ama y no es para menos ya que son sinónimo de movimiento, frescura y estilo. En una de sus apariciones públicas, la artista combinó una falda plisada en tono pastel con un suéter ligero y botas de caña media, look que es ideal para la primavera, ya que combina comodidad y elegancia. Si quieres adaptarlo a tu estilo, elige una falda en colores suaves como rosa, lavanda o beige, y agrégale un top ceñido para estilizar tu figura.

Incorporando estas prendas en tu armario, estarás lista para recibir la primavera con estilo y confianza.

Fotografía: Instagram/@sabrinacarpenter

Blazer oversize con crop top

Aunque la primavera suele asociarse con prendas más relajadas, Sabrina demostró que un blazer oversize puede ser el complemento perfecto para un look fresco y moderno. En una de sus fotos más recientes, la cantante luce un blazer en tono pastel sobre un crop top blanco y shorts de mezclilla, conjunto que es ideal para las noches primaverales o para eventos semi-formales. Para imitar este outfit, busca un blazer en colores suaves y combínalo con prendas básicas que equilibren la silueta. Para lograr un look más primaveral, opta por una chaqueta de mezclilla en un tono claro, que es perfecto para la temporada.

Fotografía: Instagram/@sabrinacarpenter

Prendas de mezclilla oversize, un clásico que nunca falla