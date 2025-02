Horóscopos de Mhoni Vidente fin de semana del 28 de febrero al 2 de marzo, predicciones de salud, dinero y amor

Llega el fin de semana y con él las predicciones de los horóscopos que Mhoni Vidente tiene para uno de los signos del zodiaco. La suerte está del lado de tres que arrasarán el fin de semana, pues conquistarán a todos con su simpatía. La alineación planetaria ayudará a que la racha de buena fortuna sea mucho mejor.

Consulta todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor para este fin de semana que es especial, pues cerramos el ciclo del mes de febrero para dar paro a marzo, el tercer mes del año que viene cargado con la energía retrógrada de Marte y Venus, pero ojo pues esto no quiere decir que te llenarás de energía negativa, sino todo lo contrario.

Horóscopos de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente del 28 de febrero al 2 de marzo

Mhoni Vidente tiene para ti las predicciones de los horóscopos para el fin de semana, consulta todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor para este periodo que se aproxima.

Aries

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de EL SOL eso significa que la buena suerte sigue de tu lado que debes de empezar eso que tanto deseas como un negocio o cambiarte de casa que la carta del EL SOL te brillara mas que nunca solo trata de protegerte con un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo y dejártelo allí hasta que se caiga y eso te ayuda a quitarte las envidias, en el amor seguirás con tu pareja mas enamorado que nunca ya hablando de comprometerse o vivir juntos y a los aries solteros les va venir un amor del signo de capricornio o leo que va ser muy apasionado en su vida , el día 1 de marzo tendrás un golpe de suerte con los números 01,77 y prende una veladora blanca y cortarte el cabello para todo el mes de marzo reine la abundancia y usa mucho el color rojo , son tiempos de renovarse y hacer algún método estética para verte de lo mejor, ten cuidado con tus nervios y trata de controlarte y no ser tan intenso en cuestiones de tu carácter, decides mandar arreglar tu coche para venderlo , te llega una invitación para un concierto este sábado ,sabrás de la llamada de un ex amor que hace mucho que no veías...

Tauro

En el horóscopo del Tarot te domina la carta de EL EMPERADOR esto significa que tu fuerza interior esta mas elevada y cualquier toma de decisión que tengas saldrá exitosa y mas en cuestiones legales y cambios de trabajo para prosperar solo cuídate de por problemas con tu pareja recuerda que esta carta te dice que no seas tan celoso o intenso en tus relaciones amorosas , también te dice que te llega una ayuda por parte de alguien muy importante para hacer un negocio o proyectos , este sábado tendrás la invitación a salir de paseo con tus amigos decides camparte un celular nuevo y cambiar el sistema de pago , ya deja a un lado los rencores familiares y trata de juntarte mas con tus hermanos ,un golpe de suerte con los números 00.05 y este día primero de marzo prende una valedora amarrilla y ponte mucho perfume para que reine la riqueza, este fin de semana va ser de mucho trabajo y actividades de estudio así que trata de poner tu mejor actitud, en el amor ya no busques ese amor que no era para ti.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la ESTRELLA te dice que te vendrá muchas propuestas de cambios en tu negocio o la llegada de un trabajo nuevo recuerda que es el momento de crecer en tu patrimonio y la carta de la estrella te va dar la fuerza necesaria para que todo te salga de lo mejor solo cuídate de las envidias y mal de ojo que te rodea últimamente por eso te recomiendo que este día 1 de marzo prendas una vela de color blanco y le pidas a tus Ángeles que te de luz espiritual y veraz como te va ir todo de lo mejor y ese dia date un baño de agua bendita y ponerse mucho perfume, te invitan a un bautizo familiar , sabrás de un problema con un amigo en cuestiones legales le estarás dando ayuda moral ,trata de dormir mas para que puedas rendir en el día , en el amor seguirás con tu pareja y a los géminis que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries o libra que será muy compatible contigo , tus números de las suerte son 13,40 y trata de usar mucho el color rojo que eso te va dar mas fuerza interior.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te vino la carta de La emperatriz definitivo es tu mejor momento esta carta te afirma que será unos días de estar muy enamorado con tu pareja actual y decidir ya formar una familia y a los cáncer que están solteros les va venir un amor muy formal del signo de piscis o escorpión que va ser muy compatible contigo también ésta carta te indica que es el momento de hacer mas amistades , en cuestiones de trabajo vas a tener juntas de ultima hora para cambios de personal así trata de estar al pendiente de tu desempeño laboral , te invitan a un cumpleaños este sábado que te vas a divertir mucho solo trata de no tomar mucho alcohol o comer demasiado, tus números de la suerte son 23,79 y tu color el azul y este día primero de marzo prende una veladora blanca y ponte mucho perfume antes de salir de casa para todo el mes brille la abundancia en tu vida , recuerda que ya necesitas ahorrar y no gastar por gastar.

Leo

Viernes de estar con algunos conflictos en tu trabajo y vida personal recuerda que tu signo es de un carácter muy temperamental y eso hace que no midas tus palabras por eso te recomiendo tratar siempre de analizar lo que vayas a decir y resolver todo lo que te puedas para estar en paz , recibes la invitación a ir a un día de campo en este fin de semana ti¡u ve que te vas relajar mucho, cuídate de problemas de intestino o estomago trata de controlar el alcohol o grasas en la comida , ya no busques a ese amor que se fue recuerda que es mejor y trata de conocer personas mas compatibles con tú signo como Aries y sagitario , tendrás un golpe de suerte con los números 06,88 , en la carta del tarot te salió El MAGO que eso significa que siempre necesitas del astro rey para que tu energía positiva se multiplique por eso te recomiendo caminar en las mañanas y comunicarte con Dios y veraz como las puertas de LA Abundancia se van a abrir y este día primero de marzo prender una veladora de color blanca y ponerse alguna prende nueva para reina la riqueza todo el mes de marzo

Virgo

Viernes de estar analizando un cambio radical en tu trabajo recuerda que estas en el mejor momento de crecer económicamente y mas porque este mes de marzo serás el líder de negocios no lo piensas mas y hazlo que todo te va ir de lo mejor, cuídate de dolores de cabeza y migraña trata de salir a caminar y mantener una dieta mas saludable para que vives mejor , te busca un amor del pasado para reclamarte una situación de chisme trata de no seguirle el juego y cerrar ese ciclo , te invitan a salir de viaje en estas vacaciones de semana santa ve preparándolas , tendrás la oportunidad en este fin de semana de reunirte con familiares que hace mucho que no los veías , tus números de la suerte son 20,90 y en las cartas del tarot te salió el ERMITAÑO que significa que el amor llegara a tu vida para quedarse y te recomienda que prendas una veladora roja el día primero de marzo y usar perfume de sándalo para reine la abundancia en tu vida.

Libra

No pienses lo que no es recuerda que tu signo tiene la imaginación muy rápida y eso te causa muchos problemas cuando tengas una duda de cualquier situación laboral o sentimental tu pregunta que eso te va ayudar a estar mas tranquilo y no dejarte llevar por malas decisiones recuerda que tu signo es volátil, este viernes te invitan a salir a cenar con tus compañeros, te compras ropa y cambias el guardarropa, recibes un premio por lotería con los números 02,57 tu color es el azul , en las cartas del tarot te salió la RUEDA DE LA FORTUNA que significa que los tiempos de escases y problemas se van que te va venir una buena racha en lo económico así debes de aprovechar este tiempo para hacer inversiones y se te recomienda que este dia primero de marzo prendas una veladora blanca y uses un listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos para protección de todo el mes

Escorpión

Viernes día de triunfo para tu signo en este día las energía positivas estará a tu favor y veraz como lo que tanto deseas va empezar afluir recuerda que estas en una de tus mejores etapas de crecimiento y esta alineación planetaria te va ayudar a estar eso que tanto deseas solo trata de ser mas discreto con tus planes, te busca un amor del pasado solo para tener sexo recuerda que es mejor cerrar ese episodio en tu vida, ya no seas tan terco en tus decisiones recuerda que es bueno pedir opciones y analizar ese cambio que tanto necesitas , cuídate de problemas del estomago o intestino ,tus números de la suerte van ser 18,66 tu color es el verde , en las cartas del tarot te salió LA TEMPLANZA eso significa que en estos días veraz realizado lo que tanto deseas y que tu Ángel de la guardia te ayudar a estar en paz y te recomienda que este día primero de marzo prendas una veladora amarrilla y te cortes el cabello para que reine la prosperidad en tu vida

Sagitario

Fin de semana de estar cambiando todo lo que esta tu alrededor recuerda que tu signo es fuego y eso te hace que siempre te sientas aburrido de lo mismo y en este fin de semana te veraz rodeado de buenas ideas para hacer esos cambios positivos en tu casa y tu vida personal y esta alineación planetaria te va ayudar a tener dos golpes de suerte en juegos de lotería con los números 17,99 y usa mas el color rojo, ya no lo dudes tu déjate querer que es el momento de entregar al amor , te buscan unos amigos para invitarte a salir de viaje en esta semana santa tu vete que te ayudar a estar mas relajado, cuidado con andar con dos amores recuerda que a tu signo lo domina el sexo y eso te puede causar muchos problemas personales ,en las cartas del tarot salió AS de COPAS que eso significa que es muy importante hacerte de una casa o carro para crezca tu patrimonio y este día primero de marzo prende una veladora de color blanca y ponte mucho perfume de sandalo para que todo el mes de marzo reine la riqueza.

Capricornio

Viernes día de estar con o revisiones en tu trabajo y cierre de mes recuerda que necesitas controlar tus nervios para que todo te salga de lo mejor, en este dia te invitan a salir a salir recuerda que un amor te busca para estar contigo estos días , trata de estar mas cerca de tú familia y no tomes a mal los consejos que te dan recuerda que ellos siempre van a querer lo mejor para ti , tendrás un golpe de suerte con los números 23,40 y trata de usar mucho el color rojo para atraigas mas la abundancia , no te canses de hacer ejercicio y de llevar una dieta que ya te estas viendo de lo mejor, en las cartas del tarot te salió el LOCO esta carta significa que tu punto débil son los vicios y mas el alcohol que necesitas tener mas carácter y tratar de controlarlos tu y que los vicios no te controlen a ti y te busca alguien del signo de Aries para hacer un negocio y este día primero de marzo prende una veladora roja y ponte agua bendita en la nuca y frente y mucho perfume para reine la riqueza en todo el mes.

Acuario

Viernes de estar trabajando con el cierre de mes y haciendo una facturación recuerda que tu signo es muy responsable con tu labor y eso le ayuda a que todo mundo quiera trabajar contigo, fin de semana de tener una reunión familiar para arreglar asuntos legales o de herencia pero saldrá de lo mejor, te busca un amor del signo de géminis o virgo para hablarte otra vez de amor recuerda que si ya te hizo te lo va volver hacer así trata de cerrar ese circulo y enfocarte en nuevos amores, te invitan a salir de viaje en estos días tu ve que tu signo le gusta estar en contacto con la naturaleza , tendrás un golpe de suerte con los números 16,33 y tu color es el azul , en las cartas del tarot te salió DOS DE OROS que es el Ángel protector que te dice que tendrás en estos días una fortaleza casi indestructible para hacer cualquier cosa y si tenias tramites legales vendrá a ti la resolución de éxito a tu favor y este día primero de marzo prendas una veladora roja y te pongas ropa nueva para que estés en prosperidad todo el mes de marzo

Piscis

Viernes de estar muy pensativo por la situación que estas viviendo recuerda que tu signo es agua y eso lo hace ser muy analítico en todo por eso te recomendó que te salgas a caminar y medites y dejar que lo que no era para ti se vaya de tu vida recuerda que casi siempre que cumples años se renueva tu energía y todo lo que no era para ti se aleja, recibes un dinero extra por una deuda o la venta de una propiedad, cuidado con lo que comes trata de seguir una alimentación sana que tu punto débil es el estomago , tus números de la suerte son 08,31 y tu color es el blanco que este en hacer una fiesta para festejarte y llenarte de energías positivas tu déjate consentir, en la carta del tarot te salió EL MUNDO que significa que es tiempo dar cambios radicales a tu contorno a lo positivo y que si te invitan a salir de viaje lo hagas para que tu energías positivas crezcan mas recuerda que tu signo es uno de los mas viajeros y siempre buscan vivir fuera de su lugar de nacimiento y este día primero de marzo prende una veladora blanca y ponte zapatos nuevos para que pises éxito todo el mes de marzo