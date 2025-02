Horóscopo HOY 28 de febrero: Capricornio y Virgo tienen la suerte a su favor, según Nana Calistar

El mes de marzo 2025 destaca por crear conexiones románticas excepcionales entre Capricornio y Virgo, formando un vínculo terrenal profundo y duradero. La posición planetaria actual favorece particularmente los encuentros entre Leo y Aries, generando chispas de pasión instantánea. Será un mes lleno de amor para varios signos del zodiaco, consulta las predicciones de los horóscopos de Nana Calistar.

Piscis

Te vas a enterar de un chisme perrísimo, no lo cuentes, guarda esa información que te servirá en el futuro para arreglar un problema que se te vendrá encima. Si esa amistad solo te ha dado decepciones más que alegrías no sé qué sigues haciendo ahí, a la fregada, recuerda que las personas que te rodeen deben de ser personas fieles y leales que te hagan reír y sentir bien y no que te dañen la existencia. Se vienen la oportunidad de negocio el cual te va a hacer crecer.

Acuario

mensaje de una persona especial. No permitan que la monotonía les friegue su relación en caso de tener pareja y no esperen recibir nada de nadie pa que no se decepcionen en un futuro. Pérdidas materiales y posibilidades de viaje en fechas próximas. Es momento de aprender de tu pasado para no volver a cometer los mismos errores de antes.

Capricornio

Se vienen días en los cuales comenzarás a planear un viaje. No te dejes llevar por las apariencias porque después vienen las decepciones. Hay un amor prohibido del cual podrías enamorarte demasiado al punto de perder la razón por el o ella. En este ciclo por fin podrás tomar otro rumbo de tu realidad económica y podrás pagar deudas pendientes que traías, es momento de que el dinero llegue a tu vida pues la luna actúa para ti como un imán en el área del dinero.

Sagitario

No te confíes de que todo vaya marchando bien en tu vida o te llevarás grandes sorpresas, hay oportunidades de mejoras en los dineros, pero también hay que tener cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Supera eso que ya pasó, toma las riendas de tu presente y ten los suficientes para enfrentar tu realidad actual que tienes frente a ti, pues está esperando a ver a qué horas tomas el éxito y disfrutas plenamente de salir adelante.

Escorpión

No aparentes lo que no eres, y que la humildad y tu gran corazón no se pierdan entre estos cambios, aprende a perdonar y dejar al tiempo y al karma que hagan su trabajo, a la fregada las personas falsas. No te confíes porque en este próximo mes de marzo podría venir un engaño o traición por parte de amistades o hasta de tu familia. En las últimas semanas vas a crecer en muchos aspectos y si bien en cierto que ahora hablas de frente.

Libra

Se vienen cambios muy fuertes en cuestión de los dineros que te va a afectar sino te aplicas en cuidar un poco más de tus ahorros. No te metas donde no te llamen porque vas a cometer indiscreciones. Deja de ver los pelados y viejas en virote, traes un hambre que nomás quieres estar viendo pelados y viejas encueradas, andas bien animado o animada en hacer dieta y la mmda y a todo el mundo le platicas, pero nomás no haces ni mauser.

Virgo

Si fumas necesitas dejar ya esa cuestión a un lado porque vienen problemas en tus pulmones y sistema poros. Cuida mucho lo que comes porque vienen dolores estomacales en puerta. Deja de pensar tonterías y hacer historias que no existen, si sigues así lo único que lograrás será que te bufen y manden a la fregada. Si esa persona te gusta dale él llegue y deja ya de pensarlo, decídete, solo así sabrás si realmente le importas a esa persona o si solo estás perdiendo el tiempo.

Leo

Debes cuidar mucho a tus amistades y no descuidarlas o de lo contrario te las van a bajar bien feo. Si necesitas tiempo en tu relación tómatelo y no des explicaciones, a veces es mejor estar sol@ que mal acompañada. Se vienen días de cambios y cuando llegue el mes de marzo tu economía comenzará a mejorar mucho y conseguirás grandes beneficios. No te permitas caer ni fracasar por nadie, nadie merece tus lagrimas ni que la pases mal.

Cáncer

Si la vida se empeña en dañarte tú empéñate en mostrarle a la vida que te puedes caer y levantar sin ningún problema. El día que aceptes tus debilidades y defectos ese día quizás aprendas a ser realmente feliz. Deja de bufar a la gente hay que ser más amables y no guardar tanto rencor en tu corazón de piedra que te cargas, eres un signo envidiable porque eres muy de decir las cosas como son y directo a la yugular, no conoces los pelos en la lengua.

Géminis

Te vienen días de muchos cambios que te van a beneficiar en muchos aspectos sobre todo en el económico y en la salud. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener porque hará que pierdas la razón o que te veas afectado en muchas cuestiones. Aprende a decir que no si la propuesta no te interesa. Deja de darle vuelta a esos asuntos que tan de mal humor te ponen, no confundas las cosas y pon los pies en la tierra.

Tauro

Es momento de aprender de tus errores para no seguir cometiéndolos o de lo contrario se volverán a repetir. No mendigues amor a nadie y date tu lugar. Se viene un viaje en el mes de marzo en el cual te la pasarás de lo mejor, será con familia o amigos. Si no tienes nada que decir no lo digas, no caigas en provocaciones ni la andes regando como siempre lo haces por andar dando opiniones que nadie te pide.

Aries

No te dejes llevar por el qué dirán ni te metas en chismes que no son tuyos. Se vienen oportunidades de viaje y embarazo dentro de la familia. Cuídate de envidias por parte de amistades. Vienen problemas familiares y distanciamiento a causa de una situación en la que no hay conformidad entre ustedes. Aprende aceptar opiniones y no creerte la gran garza envuelta en huevo, no debes de abusar de tu poder y saber escuchar a las personas.