Signos a los que les irá muy bien iniciado marzo y los que no tanto, según el Horóscopo Negro

El horóscopo negro tiene una serie de predicciones para los 12 signos zodiacales al iniciar marzo. La astrología dirá a cuáles de ellos les irá muy bien iniciando marzo y quiénes tendrán que esforzarse un poco más. No olvides que todo es cuestión de perspectiva, analiza qué es lo mejor para ti esfuérzate por alcanzar tus metas.

Es importante tomar en cuenta que la oposición entre Marte y Saturno, podría generar bloqueos y frustraciones en proyectos personales y profesionales. Pero también la Luna llena en Virgo durante la segunda quincena de marzo puede intensificar tensiones laborales y emocionales.

Este tránsito afectará de cierto modo a Capricornio, quien comenzará a ser más crítico consigo mismo y con los demás. Mercurio en conjunción con Saturno en Piscis el 25 de febrero, puede llevar a este signo a enfrentar verdades incómodas y adoptar un enfoque más disciplinado en sus sueños y comunicación.

El tránsito de Saturno podría generar una sensación de sacrificio y la necesidad de establecer límites claros en sus relaciones en todos los signos. Sobre todo este mes se cuestionarán quiénes son las personas que realmente aportan en su vida y quiénes no. Aprovecha la energía de marzo para buscar alegría y avanzar de manera creativa.

¿Cuáles son los signos que les irá bien empezando marzo?

Capricornio : experimentarás una etapa de armonía y calma, lo que te permitirá disfrutar de la vida con un ritmo más pausado y centrado en pequeñas metas.

: experimentarás una etapa de armonía y calma, lo que te permitirá disfrutar de la vida con un ritmo más pausado y centrado en pequeñas metas. Cáncer : la influencia de Venus ilumina tu sector laboral, lo que te otorgará el reconocimiento y oportunidades de crecimiento, siendo un periodo ideal para destacar en el trabajo y encontrar nuevas fuentes de ingresos.

: la influencia de Venus ilumina tu sector laboral, lo que te otorgará el reconocimiento y oportunidades de crecimiento, siendo un periodo ideal para destacar en el trabajo y encontrar nuevas fuentes de ingresos. Leo : Marzo te permitirá explorar nuevas oportunidades creativas, dejando que tu pasión lo guíe y sin temor a brillar en nuevos escenarios, lo que podría traducirse en avances significativos en sus proyectos personales.

: Marzo te permitirá explorar nuevas oportunidades creativas, dejando que tu pasión lo guíe y sin temor a brillar en nuevos escenarios, lo que podría traducirse en avances significativos en sus proyectos personales. Virgo: marzo llega a ti con la intención de que replantees las personas que están cerca de ti, debes buscar soluciones o cortar lazos porque sabes que hay personas que no te hacen sentir bien. Marzo te recordará que no estas para conformarte con migajas.

Signos que les costará un poco más iniciando marzo

Es probable que no inicies marzo con el pie derecho pero eso no significa que todo el mes será pesado para ti. Empieza por reflexionar qué es todo aquello que te está causando conflicto y busca soluciones. No olvides que la perseverancia ayuda al que quiere alcanzar una meta, así que no te rindas.

Sagitario : tendrás la oportunidad de aumentar tu riqueza, este año se espera que esté repleto de prosperidad para ti.

: tendrás la oportunidad de aumentar tu riqueza, este año se espera que esté repleto de prosperidad para ti. Aries : este marzo 2025 será un mes de gran introspección, no te asombres si se presentan momentos tristes de repente. Aprovecha la energía poderosa para trabajar en tu identidad y tu evolución personal.

: este marzo 2025 será un mes de gran introspección, no te asombres si se presentan momentos tristes de repente. Aprovecha la energía poderosa para trabajar en tu identidad y tu evolución personal. Géminis : podrías experimentar tensiones en el ámbito laboral, es probable que te sientas irritado y tengas una actitud enfadosa al tener que aceptar errores y derrotas. No seas impulsivo, trata de relajarte, las cosas se acomodarán.

: podrías experimentar tensiones en el ámbito laboral, es probable que te sientas irritado y tengas una actitud enfadosa al tener que aceptar errores y derrotas. No seas impulsivo, trata de relajarte, las cosas se acomodarán. Escorpio : encontrar el equilibrio para ti no es cosa fácil, pero eres muy perseverante y no vas a olvidar tus sueños de un día para otro, pero recuerda que lo más importante es tu bienestar. Marzo no quiere que te des el tiempo de disfrutar tus hobbies, así que haz tiempo porque tienes que reforzar tus relaciones.

: encontrar el equilibrio para ti no es cosa fácil, pero eres muy perseverante y no vas a olvidar tus sueños de un día para otro, pero recuerda que lo más importante es tu bienestar. Marzo no quiere que te des el tiempo de disfrutar tus hobbies, así que haz tiempo porque tienes que reforzar tus relaciones. Piscis : Mercurio en conjunción con Saturno en Piscis te pueden llevar a enfrentar verdades incómodas, sé más disciplinado y esfuérzate por comunicarte bien. Este tránsito podría generar una sensación de sacrificio y la necesidad de establecer límites.

: Mercurio en conjunción con Saturno en Piscis te pueden llevar a enfrentar verdades incómodas, sé más disciplinado y esfuérzate por comunicarte bien. Este tránsito podría generar una sensación de sacrificio y la necesidad de establecer límites. Tauro : te sentirás tentado a retomar relaciones pasadas porque sabes que ahí sentirás seguridad y el confort, pero no lo hagas antes de evaluar si regresar con una expareja es realmente bueno.

: te sentirás tentado a retomar relaciones pasadas porque sabes que ahí sentirás seguridad y el confort, pero no lo hagas antes de evaluar si regresar con una expareja es realmente bueno. Libra : podrías enfrentar caos emocional y dudas sobre decisiones amorosas pasadas, te sentirás confundido y te cuestionarás si tomaste la mejor decisión.

: podrías enfrentar caos emocional y dudas sobre decisiones amorosas pasadas, te sentirás confundido y te cuestionarás si tomaste la mejor decisión. Acuario: no escondas tu dolor, puede que no la pases del todo bien este mes, pero necesitas hablar con alguien, no temas en mostrar tus sentimientos, los que te aman sabrán consolarte y apapacharte, incluso no dudarán en ayudarte si está dentro de sus posibilidades.

