¿Para qué sirve el agujero que tiene el cortaúñas? 3 usos que jamás hubieras imaginado

Un cortaúñas es una pieza básica de cuidado e higiene personal, pues es la que nos ayuda a tener siempre el largo ideal de las uñas, esto según nuestros gustos o necesidades; pues en algunos empleos lo ideal es siempre llevarlas cortas y ni hablar de cuando estamos a cargo de un bebé, pues llevarlas al ras de las yemas nos ayudará a no rasguñar al pequeño. Sin embargo y al tratarse de un objeto de uso frecuente, es probable que no le prestemos atención del todo y que, como consecuencia, pasemos sus detalles como inadvertidos.

Lo anterior queda demostrado cuando al observarlo a detalle y cuestionando su uso, hallamos que tiene un agujero en la parte inferior a las navajas; si bien para muchos, éste sólo representa la unión de cada una de las piezas, incluyendo la lima con la que terminamos de lograr la manicura perfecta, lo cierto es que su función va todavía más allá. Así que si quieres usarlo como todo un experto, aquí te contamos todo lo que tienes que saber, además de los tres usos que seguramente no conoces de este hoyo.

Y contrario a lo que piensas, no, no necesariamente tiene que ver con el cómo te cortas las uñas o las limas, ya que las funciones de este agujero son muchas y variadas. Pese a ello, también te recomendamos tener cuidado, pues por más formas que existan de usar esta parte, no debes de olvidar que un cortaúñas es una pieza de higiene y cuidado personal, por lo que así como no lo compartes con otras personas, debes de cuidar el uso que le das.

¿Cuál es la función del agujero del cortaúñas?

Aunque muchas personas no lo usan, lo cierto es que el agujero que se encuentra en la parte inferior del cortaúñas tiene muchos usos, uno de ellos y probablemente el que suena más lógico, es que facilita su uso, ya que nos permite mover libremente cada una de las piezas del objeto, especialmente la lima metálica con punta curveada, ya que al estar unida a la base, este agujero es que le le otorga movimiento.

Aprende a usar este agujero. (Foto: Pixabay)

Sin embargo, su función va todavía más allá, pues también oculta muchas otras funciones que aquí te compartimos, pero antes de hacértelas saber es importante que tengas en cuenta que aunque algunas de ellas están relacionadas al uso higiénico del cortaúñas, otras más no están pensadas para ello. Así que te recomendamos tener un cortaúñas que sólo sea de uso personal y que te permita cuidar tus manos sin correr el riego de llevarles bacterias u hongos, y un segundo para esos otros usos rudos.

Transporte. El primero de los usos que pocos toman en cuenta es que este agujero ayuda a que sea más fácil llevar el cortaúñas, por ejemplo como llavero, al unirlo a navajas u otras herramientas de uso común o colgarlo al cierre de ropa o del neceser. Incluso este uso te será más fácil gracias a la cadenita que suelen incluir estos artículos. Para guardarlo. Si bien muchas personas tienen su propio neceser con artículos básicos de higiene y cuidado personal, para aquellos que no, este agujero les puede servir para colgarlo en los lugares donde más lo usen, por ejemplo de un clavo o tachuela, si es que se usa en el baño, en el clóset o simplemente detrás de nuestro espejo. Doblar alambres. Lo único que tienes que hacer es meter el metal en el agujero y comenzar a doblarlo según la forma en la que lo desees. Es sobre este uso más allá de lo higiénico, donde se recomienda tener un cortaúñas específico para ponerlo en uso y no llevar bacterias u hongos a nuestras uñas.

Cabe destacar que más allá del uso específico de este agujero, también se usa para darle movilidad y soporte a la lima de uñas que se incluye en los cortaúñas y que este último, a su vez, tiene muchos otros usos más. En lo que respecta a la higiene y al cuidado de las uñas de las manos y pies, se suele usar para ayudar al corte de las uñas encarnadas y a limar las asperezas; mientras que en su uso rudo y fuera del cuidado personal lo podemos usar como una tipo navaja para abrir paquetes o un desatornillador.

¿Cómo utilizar correctamente el cortaúñas?

El cortaúñas, como ya lo vimos, no sólo sirve para cortarnos las uñas o limarlas, pues como ya te contamos, existen otros usos que te obligarán a tener uno de estos artículos para tu uso personal y uno más como herramienta de trabajo. Pese a ello, en el primero de los casos es importante que sepas que debes de tener muchos cuidados, por ejemplo al no prestarlo y desinfectarlo después de casa uso.

Es de uso personal, por lo que no lo debes de compartir, incluso si se trata de alguien de tu familia.

Después de usarlo, asegúrate de limpiarlo con algún desinfectante o alcohol.

Con un trozo de aluminio doblado en varias partes te ayudará a volverle a dar filo a tu cortaúñas; lo único que tienes que hacer es intentar cortarlo como si de tus uñas se tratara.

