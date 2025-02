¿Cuánto cuesta la exclusiva bolsa Birkin de Hermès que llevó Ángela Aguilar al bajar de su avión privado?

¡Toda una it girl! Ángela Aguilar reapareció en Instagram tras la entrega de los Premios Lo Nuestro con una cátedra de estilo y glamur al imponer como tendencia de la primavera un look de tenista con un jersey y una falda tableada combinadas con botas altas para lucirse como una grande de la moda; sin embargo, no es lo único con lo que se lució a lo grande, pues este lunes dejó en claro que su colección de bolsos está creciendo y no dudó en presumir una costosa bolsa Birkin de la firma francesa Hermès, de la que te contamos todos los detalles.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante de regional mexicano compartió un video de pocos segundos bajando de su avión privado rodeada por su equipo y ella luciéndose como una grande de la moda con su look y exclusivo bolso; recordemos que esta maison asigna una lista de espera y un exclusivo historial de compra antes de poder ofrecerle un modelo Birkin a sus clientas y que sólo otras celebridades tienen, como es el caso de Georgina Rodríguez, Kylie Jenner, Kim Kardashian o Sarah Jessica Parker, pero la nieta de Flor Silvestre no deja de coronarse como una fashionista, al igual que su abuela lo hizo en la Época de Oro del Cine.

Esta no es la primera vez que Ángela Aguilar aparece luciendo una pieza de alta costura tan exclusiva, pues cuando recién anunció su romance y matrimonio de Christian Nodal, la intérprete de "Qué agonía" ya había llevado un costoso bolso Birkin en color fucsia y hace unas horas modeló un diseño más sobrio y elegante en una tonalidad vino con detalles dorados que cautivó en redes sociales.

Y como era de esperarse, las preguntas sobre el precio de este diseño de Hermès causaron revuelo entre sus fans; en El Heraldo de México buscamos este icónico bolso de mano y encontramos que el precio en reventa supera los 400 mil pesos mexicanos. Sin embargo, también se debe de mencionar que además del modelo en sí mismo, la intérprete de "Dime cómo quieres" lleva decoradas las asas de las bolsas con una sofisticada mascada estampada que le da un toque más juvenil al look.

Así presumió su icónico look con el que se adelantó a la primavera. (Foto: IG @angela_aguilar_)

¿Cuánto cuesta el bolso Hermès de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar habría llevado en su última aparición, en redes sociales y mientras bajaba de su avión privado, el modelo Hermès Bprdeaux Togo Gold Hardware en el color vino, según se alcanza a apreciar en las difusas imágenes de su video viral. De acuerdo con el sitio especializado en firmas de lujo 1stDibs, este diseño en el tamaño de 30 centímetros alcanza en reventa un precio de 449 mil 361 mil pesos, según un diseño que la página coloca como vendido.

Según los detalles a la hora de intentar comprar un exclusivo bolso como este, el diseño está fabricado con piel de cocodrilo, eso sin mencionar que la página especializada en artículos de lujo especifica que un color como el que lució la hija de Pepe Aguilar es uno de los más codiciados de la firma. Cabe destacar que a lo icónica que lució la intérprete de regional mexicano se le debe de sumar también un pañuelo de bolsillo como decoración en las asas del bolso de mano.

Desde la página oficial de Hermès en México, estos artículos de decoración se puede conocer un estimado más exacto de los costos que varían según el tamaño, color y tipo de estampado. Algunas de las opciones van desde cuatro mil 350 mil pesos, por lo que este par de accesorios para su look estarían ligeramente por debajo del medio millón de pesos.

En la parte superior un diseño de pañuelo para bolso y abajo el costo de este modelo de bolsa. (Foto: 1stDibs y Hermès)

