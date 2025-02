Creaciones virales como la playera del Golfo de México serán referente de creatividad: diseñador de México is the shit

De la misma forma que la playera con el estampado Golfo de México que el diseñador Patricio Campillo mostró en la Semana de la Moda de Nueva York, hace ya varios años la chamarra con la leyenda México is the shit se volvió viral por su mensaje de protesta.

Popularizada después de una imagen compartida por Instagram en 2017, donde se ve a una persona portarla fuera de la Torre Trump, tanto esta prenda como su mensaje ayudó a que su creador tomara notoriedad en la moda internacional.

“Ningún esfuerzo tendría por qué restar, todo suma. La realidad de las cosas es que en este sistema inspiracional me parece que todos estos elementos forman parte de esta evolución y evidentemente esta conexión con lo que ha pasado.

“Estoy seguro que estos proyectos, como la playera de Patricio Campillo del ‘Golfo de México’ y como ‘México is the shit’, son movimientos que sin dudas serán un gran referente de comunicación, un gran referente de creatividad para nuevas generaciones”, detalla, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Anuar Layón, creador de México is the shit.

Extienden apoyo para creativos mexicanos

Más allá del fenómeno viral, lo que Anuar Layón mantiene en mente es crear una red de apoyo que permita no solo ayudar a que los creadores tengan una oportunidad, sino a desarrollar toda una identidad como marca país.

“México is the shit es un proyecto que comienza con la idea de resaltar estas grandes mentes y corazones mexicanos, porque no solamente hablamos del Distrito Federal, hablamos de todas las ciudades y la relevancia de los diferentes proyectos y movimientos que están forjando esta nueva identidad y evolución del país.

Anuar Layón señala que las creaciones contemporáneas pueden servir como inspiración para generaciones futuras. Foto: Instagram / Anuar Layón

“Para ello existe Support System, que es un proyecto que hicimos con la intención de poder colaborar y comunicar a través de México is the shit en estos diferentes proyectos que cuentan de esta relevancia y que hablan de este posicionamiento del país”, señala Layón.

Muestra de ello es la colaboración constante de la innovadora marca mexicana con el Salón de la Piel y el Calzado, Sapica, cuya nueva edición se realizará del 3 al 6 de marzo en León, Guanajuato.

Mediante su marca, Layón intenta inspirar a creativos mexicanos. Foto: Instagram / México is the shit

“Sapica es uno de los proyectos que hemos ya realizado por tercera ocasión. Esta es la tercera edición que hacemos una playera en la cual hablamos de Sapica a través del movimiento y de la comunidad de México is the shit como un elemento importante de comunicación, no solamente para la gente que conecta con la industria de la moda, sino también como la esencia de la parte social y de la comunicación, de la creatividad a través de esta prenda.

“Evidentemente, también se trata de ver cómo la exposición de este tipo de proyectos, de esta comunidad de creativos haciendo cosas para diferentes industrias que conectan con el crecimiento del país”, añade.

Conoce México is the shit

Si quieres saber más sobre la marca y su filosofía acerca del diseño mexicano, lánzate a Mérida 151, en la Roma, donde acaban de inaugurar un punto de venta mientras remodelan su tienda insignia.

En este sitio también podrás ver la expo Demasiado fino, donde podrás ver cómo ha evolucionado la gráfica popular en México. Está disponible de lunes a domingo, de 11:00 a 20:00 horas, la entrada es gratis.

