Horóscopos de Mhoni Vidente, predicciones de fin de semana para cada signo del zodiaco

Mhoni Vidente tiene para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este fin de semana que va del 21 al 23 de febrero, y debes saber que estará cargado de una buena racha para algunos de los signos de tierra y aire, pues están bendecidos por el paso del Sol por el signo Piscis.

El pensamiento positivo de Mhoni Vidente para hoy es: DIOS, qué hermoso es poder despertar sentir tu presencia y reconocer que Tú estás siempre a mi lado dándome la sabiduría necesaria para conducir mi vida y mi familia por la senda del bien y del amor.

Horóscopos de fin de semana, predicciones de Mhoni Vidente

La suerte está echada y tendrás la bendición de los ángeles, pues te ayudarán a definir los proyectos que tienes en puerta, además debes saber que la fuerza para lograr lo que te propones está dentro de ti. Así que anímate, pues no hay nada que te detenga durante este fin de semana, lee las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco en salud, dinero y amor.

Leyenda

Aries

Dia de suerte el Viernes, tu planeta que te rige Marte , color de la abundancia el rojo intenso, órganos vital que domina el Aries la mente y la cabeza, su metal el hierro y su piedra el Diamante, y tu puntos positivos son dotes de mando y liderazgo, seguridad ante los demás , inteligencia para salir de los problemas y sobre todo tenacidad, juntas de supervisión y nuevos proyectos, cuídate de problemas de enojos sin razón es decir dejar un poco el estrés, te recomiendo una dieta y un régimen de ejercicio para que te puedas mantener de lo mejor en este tiempo, cuidado en el amor trata de ser sincero y no traer más de dos parejas a la vez, tramites de papelería de impuesto y pago de multas, tu número mágico el 09 y 13, estas en tu días de reinventarse y salir adelante de cualquier problema que este pasando, sábado y domingo de trabajo extra.

Tauro

Dia de suerte es el Domingo, tu color el verde y rosa mexicano, el plante que te rige el Júpiter, tu metal el cobre, y tu piedra el cuarzo rosa , el órgano vital que domina el Tauro es el Cuello y la Garganta por eso grandes oradores o lideres sociales, tu punto positivo es la constancia, lealtad, ser muy alegres y sobre todo la disciplina para realizar sus acciones, debes de aprender a vivir sin menos tensión y sufrimiento que tu carácter no domine tanto tu vida así que relájate y empieza a realizar más ejercicio y una buena alimenticia, te invitan a salir de viaje en estos días, vas con el doctor para un chequeo, realizas unos pagos atrasados, tu numero de la suerte es el 00,05, el amor seguirás estable y muy enamorado

Géminis

Tu día de suerte es el Lunes, tu planeta que te rige Mercurio, tu metal el mercurio, tu piedra el ojo de tigre como protección, tu color de la abundancia el amarrillo y el negro, tu puntos positivos son la honradez, la inteligencia en proyectos nuevos de trabajo, la equidad para los demás y la nobleza de aceptar tus errores y logros en tu vida, en estos días tendrás problemas en tu sistema respiratorio trata de ir con tu medico recuerda que el órgano que domina géminis son los pulmones y la espalda, te llega un dinero que te debían, recibas un reconocimiento por parte de tu directivos del trabajo , decidas volver estudiar y tomar un curso de idiomas los sábados, tu numero de la suerte es el 11,25 , domingo de irte de día de campo.

Cáncer

Tu día de suerte es el Sábado, tu piedra ópalo, tu metal la plata por eso se te recomienda siempre usar algo de plata como un dije de protección y te ayudar a quitarte todo lo negativo, tu órgano que domina tu signo es el pecho y el estómago por eso eres tan antojado al comer, tu planeta es Venus, tu color el azul y plateado, tu punto positivos son ser muy tenaz en todo lo que realices, servicial y sobre todo muy emprendedor al momento de hacer un proyecto de trabajo nuevo, y ser muy sensible con la humanidad,, recuerda pagar tus colegiaturas para que puedas volver estudiar, es el momento de quererse uno mismo es decir olvida un poco eso de traer pareja y disfruta tu soltería, tu numero de la suerte es el 03,29, domingo de estar con la familia disfrutando una comida.

Leo

Tu día de suerte el Viernes, el astro que te rige el Sol por eso esa fuerza interior que te caracteriza y ante todo ser muy capaz al momento de trabajar, tu metal el oro por eso trata de cargar un dije de oro en tu cuello que sea como un amuleto y protección en tu vida, tu color de la abundancia el rojo y amarrillo, tu órgano que lo domina el corazón y sangre la fuerza vital del ser humano por eso trata de cuidarte de los excesos en la vida, tu punto positivo son sentido del honor y prestigio, liderazgo natural para llevar a cabo proyectos grandes, su autoconfianza en si mismo lo hacer merecedor de muchos reconocimiento en la vida, días de estar con la buena suerte de tu lado te llega un dinero extra por un trabajo pasado, trata de no mentir a la hora de tener una pareja que eso te pueda dañar en tu relación amorosa, te invitan a salir de viaje con tu familia tu numero de la suerte son 04,32, domingo de arreglar tu casa.

Virgo

Tu día mágico el Domingo, tu planeta que te rige Neptuno, tu órgano vital es el intestino y el riñón por eso se te recomienda tomar siempre muchos líquidos naturales para limpiar tus órganos, tu metal el mercurio y plata, tu piedra la amatista, tu color mágico el azul marino y gris, tu punto positivo es el rectitud y honestidad ante todo lo que vayan a realizar, administración y organización de proyectos son buenos jefes y directivos, y siempre ser leales y discretos que eso les va ayudar a tener verdaderos amigos en su vida, días de estar con algo de preocupación por parte de tu trabajo no sabés de cambiarte o no recuerda que estas en una etapa de movimientos asi que mejor es cambiarse de trabajo, recibas un dinero por cuestión de lotería con los números 06,50, trata de no prestar dinero para que no te roben la buena suerte.

Libra

Tu día de suerte el Lunes, tu planeta que te rige Saturno, tu metal el cobre y el oro, tu piedra el jade, tu color de la abundancia el azul y ámbar es como el café fuerte, recuerda que el órgano que domina tu signo son los riñones y vías urinarias por eso siempre debes de llevar una dieta balanceada y cuidarse de las infecciones que te pueden provocar malestares en tu organismo, tu puntos positivos son sobre todo la justicia que no le gustan que abusen de los demás y siempre va ser defensor de los humildes, la armonía y el sentido estético siempre verse y sentirse bien para los demás, y son grandes lideres sociales y religiosos, tu numero de la suerte es el 24,57 , sacas tu pasaporte y visa americana, tramites tu licenciatura universitaria, te regalan una mascota que te hará muy feliz, ten cuidado recuerda que somos lo que comemos tarta de llevar una dieta en estos días, domingo de estar de paseo con un amor nuevo.

Escorpión

Tu día de suerte es el Viernes, tu planeta que te rige el Saturno, tu metal el hierro y cobre, tu piedra de la suerte es la aguamarina y turquesa, tu color es el rojo y negro , tu órgano que te rige los genitales y la vejiga por eso debes de estar cuidándose de las infecciones sexuales o problemas de Hormonas, tu punto positivos son sobre todo valientes casi no tiene miedo a los retos y su signo es capaz de romper tradiciones , sincero y comprensivo siempre son buenos amigos y les gusta el ser maestros por su capacidad de enseñanza, su calidad mejor es ser lideres políticos o ingenieros por eso se desarrollan de la mejor manera, tu números de la suerte el 27,88 y va ser un fin de semana de suerte en cuestión de juegos de azar y cambios positivos, ten cuidado con problemas legales trata de resolverlos en su momento.

Sagitario

Tu dia de suerte es el Sábado, tu planeta que te rige Júpiter , tu metal de la abundancia estaño y la plata, tu piedra la azurita y rubí, tu color el azul fuerte y amarrillo, tu órgano que te rige la columna vertebral y la cadera por eso siempre se deben de estar checando con el médico para estar saludable, tu punto positivo es el entusiasmo por todo lo que pueden realizar o llevar acabo es decir siempre te va dar ánimos para hacer los proyectos de lo mejor, muy observadores y les encanta siempre ir a la tendencia de la moda vestirse es decir primero muerto que sencillo, y su gran sentido de buen humor casi nunca se enojan y tratan de llevar la vida de lo más ligero y siempre en constante viajes, tu números de la suerte son 14,66, te llega la invitación de una fiesta que te vas a divertir mucho, tramites de impuestos y pagos de colegiaturas.

Capricornio

Tu día de la semana el Domingo, tu plante es Marte por eso el carácter tan fuerte y determinante de los capricornio, tu metal plomo y la plata , tu piedra el oro por eso se les recomienda colgarse un dije de oro para protección, tu color el amarrillo y rojo, tu órgano que te domina es la piel y las rodillas por eso se den de cuidar del acné y problemas de calcio en los huesos, tu punto positivos son ser responsables ante cualquier situación que se les presente, un gran sentido del deber es decir nunca dejaran a nadie sin ayuda y desamparado, fiel y profesionales en la hora de su trabajo o proyectos, y lo mejor que tiene el capricornio es ser constante en todo lo que realizan, tus números mágicos es el 33,40, te invitan a salir de viaje en este fin de semana, empieza hacer un curso de idiomas o relaciones internacionales, en el amor seguirás muy estable con tu pareja.

Acuario

Tu día de la suerte es el Lunes, tu planeta que te rige Mercurio las comunicaciones por eso eres tan sociable, tu metal el uranio y el cobre, tu piedra magnetita, tu color de la abundancia azul fuerte y naranja, tu órgano que te rige es el sistema nervioso y la espalda por eso siempre debe de tener cuidado con los excesos de alcohol o alguna droga que les pueda afectar tu actitudes, tu punto positivo son muy trabajadores es decir sin casi incansables siempre les gusta estar haciendo algo de provecho pero que sea recomenzado económicamente, innovador y sinceros es decir le gusta la moda y no le parece las amistades falsas, muy independientes de los demás es decir casi anda solo, tu numero de la suerte es el 31,70 , días de tener algunos problemas con tu pareja sentimental nada grave solo celos , te invitan a salir de viaje, sabrás de un enfermedad de un amistad que le darás todo su apoyo, cuidado con los chismes en el trabajo trata de ser discreto.

Piscis

Tu día de la suerte es el Domingo, tu planeta es Venus por eso su sensibilidad y sobre todo la intuición tan elevada de este signo para poder ver el futuro, tu metal es la palta y el cobre, tu piedra es el zafiro y el esmeralda, tu color de la suerte el blanco y el rojo , tu órgano que los domina es al piel y los pies por eso deben de cuadrase de los problemas de fracturas y infecciones, recuerda que el piscis como es un pez es muy fuerte al momento de sobreponerse a los problemas y siempre dan el mejor consejo, tu punto positivo son la honestidad y la empatía es decir le ayudan a todo los que se lo pidan son grandes seres humanos, muy místicos es decir grandes brujos y magos en el universo, trabajadores y fuertes al momento de realizar obras médicas y sociales, tu numero de la suerte son 08,19, sales de viaje por tu cumpleaños, recibas un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, cuidado con problemas de chismes en la escuela o trabajo se discreto.