Al igual que Eiza González, Jennifer López apuesta por la tendencia girl boss que lidera 2025

Jennifer López documentó en su cuenta de Instagram su viaje a Dubai, destino desde el que derrochó estilo. “Business trip”, escribió la actriz, cantante y empresaria estadounidense en la publicación que incluye tres fotos mediante las que se aprecia su total look con el que se sumó a la tendencia girl boss.

La protagonista de “Sueño de amor” y “Marry Me” siguió los pasos de la actriz mexicana Eiza Gonáalez, quien se robó las miradas en la Semana de la Moda de Nueva York porque portó un girl boss look firmado por Thom Browne, diseñador que para 2025 apostó por esta tendencia de moda.

De esta manera ambas estrellas de Hollywood traen de regreso esta apuesta de moda, ejemplificando mediante sus looks que hay varias maneras de vestirse de acuerdo con la tendencia girl boss. Mientras Jennifer López usó un total look mocha mousse -que es el color del año 2025-, Eiza González usó un total look en color gris oxford.

JLo siguió los pasos de Eiza González con su look girl boss. Foto: Instagram Jennifer Lopez.

Qué es la tendencia girl boss

En la moda también hay historias y por eso es una manera de expresarse. La tendencia girl boss lo pone de manifiesto porque surgió como un movimiento que se inspira en el empoderamiento que se refiere a “una mayor autonomía para las mujeres, su reconocimiento y la visibilidad de sus aportaciones”, explica Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

Para su look girl boss, JLo eligió un set oversize. Foto: Instagram Jennifer Lopez.

Al respecto, Vogue analiza que el término surgió en los años 70 y ganó popularidad en los años 80. La estética power dressing se inspiró en la moda masculina, pero con un aspecto femenino para integrar a las mujeres en el mundo de los negocios. Esto generó un debate y división de opiniones porque se llegó a considerar que era una manera de caer en estereotipos; sin embargo, también fue visto como una manera de renovar la imagen, lo que es una constante en la industria de la moda.

Eiza González fue una girl boss con el look que usó en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Instagram Eiza González.

Cómo vestir, según la tendencia girl bos

Entre los básicos de la tendencia girl bos se encuentran los trajes o piezas sastre, como Jennifer López y Eiza González demostraron a través de sus atuendos. JLo usó un traje oversize -otra tendencia que se mantiene vigente- y la actriz mexicana usó un set de saco corto con falda tubo.

Las blusas de vestir blancas -que son de las preferidas de Carolina Herrera- también son infalibles para ser una girl boss, así como los corsets, blazers y corbatas. Los complementos incluyen desde bolsa de mano hasta zapatillas con tacón alto, aunque igual se puede apostar por los mocasines.

