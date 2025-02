Temporada de Piscis, ¿qué le depara a este signo según el horóscopo del Niño Prodigio?

La temporada de Piscis inició este martes 18 de febrero y no sólo con el momento ideal para festejar y consentir a los cumpleañeros, sino también para usar la energía a nuestro favor, pues como bien sabrás, cada uno de los signos modifica el cómo nos irá y qué surte tendremos en el amor, dinero, salud, trabajo y prosperidad. La buena noticia desde hoy y hasta pasando la primera quincena de marzo, es que todo pinta a la apertura de nuevos caminos, según el horóscopo del Niño Prodigio.

Este martes, además de su horóscopo del día, el Niño Prodigio nos comparte todo lo que tenemos que saber sobre la temporada de Piscis que inicia hoy y que promete ser muy fructífero para todos los signos. De acuerdo con el psíquico, las semanas que están por venir son perfectas para concentrarnos y conectar con nuestro lado emocional, así que si este mes es tu cumpleaños, concéntrate en escuchar tu intuición y conectar contigo mismo, ya que esto es lo que te permitirá descubrir qué es lo que te alienta a hacer todo aquello que te apasiona.

Pero las buenas noticias no terminan, ya que según las predicciones de Víctor Florencio, nombre real del experto, durante esta temporada de Piscis los astros nos invitan a "soñar sin miedo", por lo que la invitación que el experto nos hace es dejar que tu creatividad fluya en todos los aspectos de tu vida. Sobre esto mismo, añade que es el momento ideal para concentrarnos en el presente, pero para ello antes hay que concentrarnos en soltar todo lo del pasado que ha dejado de sumarnos.

"Es tiempo de reflexionar, soltar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas posibilidades", recuerda para los piscianos.

¿Qué te deparan los astros en tu mes de cumpleaños? (Foto: Copilot)

¿Cuándo empieza la temporada de Piscis 2025?

La temporada de Piscis comenzó este martes 18 de febrero y nos acompañará hasta el próximo mes de marzo, dejándonos así semanas en las que el universo quiere recordarle a este signo en particular por qué es el más soñador de todo el zodiaco. Algo de lo que no se pueden olvidar es que ellos mejor que nadie saben cómo conectar con lo divino y lo profundo, pues esto es lo que tanto caracteriza a los piscianos.

¿Cuándo termina la temporada de Piscis?

Luego que el 18 de febrero dio por iniciada la temporada de Piscis, es importante que tomes en cuenta que esta energía renovadora, llena de sueños, esperanzas y nuevas oportunidades nos acompañará hasta el próximo miércoles 19 de marzo. Durante este periodo es primordial que los cumpleañeros se concentren en una introspección que les permitirá reencontrarse y conectar con ellos mismos.

¿Qué pasa en la temporada de Piscis?

El Niño Prodigio nos compartió todos los detalles de qué pasará y cómo nos enfrentaremos a esta temporada en la que Piscis es el gran protagonista y quien además nos comparte de su vigorosa energía; de acuerdo con el horóscopo del psíquico, los nacidos bajo la influencia de este signo tienen que aprovechar y comenzar a soñar en grande, pero más allá de únicamente concentrarse en la ilusión, también es fundamental que empiecen a materializar.

Sobre lo anterior, el experto da como consejo a los piscianos que tienen que encontrar un equilibrio en sus vidas que les permita alcanzar todo lo que desean. Para lograrlo, es importante que te enfoques en tu intuición, deja que fluya y confía en ella, pues de esta manera encontrarás la guía que tanto has pedido; en ella también hallarás esa posibilidad de reconectar con tus emociones.

"Si has sentido que cargas emociones o responsabilidades que no son tuyas, aprovecha este tiempo para liberarte. Tú eres el guardián de tu empatía, también mereces cuidar tu corazón", menciona el Niño Prodigio.

Horóscopo de la temporada de Piscis 2025

El horóscopo del Niño Prodigio para la temporada de Piscis 2025, invita a este signo a abrazar su sensibilidad como un super poder y no como una carga. Durante esta temporada también les quiere recordar que no importa bajo qué aguas tan profundas se encuentren, pues siempre tendrán la capacidad de salir a flote, por lo que no deben de caer en la angustia ni mucho menos en el desespero.

Finalmente, el psíquico recuerda que desde hoy y hasta el 19 de febrero la energía que llegue a tu vida será un recordatorio de que la magia vive en ti: "Este es un buen momento para conectar con lo espiritual, practicar el perdón, cerrar ciclos y abrirte al amor en todas sus formas".

Personalidad de Piscis

Los nacidos bajo el signo de Piscis pertenecen al elemento de agua y al estar regido por Neptuno, este planta les otorga una personalidad intuitiva, empática y muy emocional. De acuerdo con el Niño Prodigio, lo anterior se suma con una naturaleza soñadora y creativa que lo convierte en un visionario y con un talento nato para el lado artístico.

