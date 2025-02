Para muchas mujeres el maquillaje forma parte esencial de su apariencia, hay quienes no salen de casa sin haberse colocado aunque sea un poquito, otras se arreglan en su hogar antes y salir, pero algunas optan por hacerlo en el auto o en el transporte público, ¿quieres saber qué dice la psicología de estas conductas?

De acuerdo con la historia del maquillaje, esta practica ha existido desde hace varios siglos; los egipcios, griegos y romanos solían maquillarse, hombres y mujeres por igual, pero no no lo hacían por elevar su belleza sino por mostrar status e incluso por motivos religiosos. Luego otras culturas como la japonesa comenzaron ha hacerlo.

Con el tiempo cambió un poco, el propósito del maquillaje se convirtió en algo estético, pues a través del maquillaje podemos resaltar o modificar nuestros rasgos faciales. La psicología explica que hay personas que se maquillan para elevar su autoestima y ocultar algunos miedos e inseguridades y por el contrario, otras mujeres lo hacen para sentirse más seguras y fuertes.

Hay mujeres que ponen más detalle a su maquillaje y suelen estar al día en las tendencias de moda, otras se realizan lo básico, pero también mucha mujeres optan por no maquillarse porque no les agrada o simplemente no quieren exponer su piel facial a los ingredientes de los cosméticos.

¿Qué dice la psicología de las personas que se maquillan en el auto?

La psicología no tiene una explicación exacta del por qué las personas se maquillan en el auto, pero la conducta puede tener varios aspectos que reflejan su forma de realizar su rutina diaria, así como su forma de enfrentarse a ciertos desafíos emocionales o de tiempo, pues en su mayoría tiene que ver con la optimización de tiempo.

Para muchas mujeres, el maquillaje en el auto puede ser una forma de aprovechar el tiempo de traslado, sobre todo para quienes tienen rutinas apretadas. Al no tener tiempo para hacerlo en casa, se aprovechan los minutos mientras van en camino al trabajo o a otro lugar. Estas personas suelen destacar por su mentalidad productiva.

Aunque también, el hecho de maquillarse, incluso en momentos tan fugaces como en el coche o transporte público, podría estar relacionado con el deseo de sentirse bien consigo mismo, generar una buena imagen personal o sentirse más seguro en situaciones sociales. El maquillaje puede ayudar a algunas personas a sentirse más cómodas o preparadas para interactuar con otros.

¿Cuáles son los riesgos de maquillarse en el auto?

Maquillarse en el auto puede ser una conducta que algunas mujeres ya tienen dominada, pero hacerlo podría generar mucho riesgo, por lo que, te recomendamos evitar maquillarte mientras se conduces, o si deseas hacerlo, es más seguro hacerlo cuando el vehículo esté estacionado y con el motor apagado. Así que la siguiente vez que pienses en llevarte tus cosméticos a tu vehículo, piénsalo dos veces por estas razones:

Puede generar multas viales

Accidentes de tráfico

Pérdida de concentración Obstrucción de la visibilidad

