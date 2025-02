Slim jeans y sandalias, así es la tendencia de moda para lucir moderna y romántica esta primavera-verano

Las nuevas tendencias de moda incluyen dos básicos que acapararán el street style durante la temporada primavera-verano, anticipan expertos en moda. Lo mejor es que no será necesario invertir dinero para tener looks infalibles porque la clave será sacarle provecho a estos dos básicos de moda que nunca pasan por alto.

Estos clásicos en el mundo de la moda son las sandalias y los slim jeans; este calzado y esta prenda suelen usarse por separado, pero la apuesta para este 2025 será llevarlos en conjunto para tener un estilo tanto moderno como romántico. Esto quiere decir que la combinación de estilos estará a la orden del día no sólo en la temporada que está por llegar, sino a lo largo de todo el año.

En los últimos años los tenis se apoderaron del street style debido a su comodidad y versatilidad. De cierta manera, se podría decir que hasta llegaron a reemplazar a las sandalias, sobre todo en la temporada primavera-verano y cuando se trata de usar vaqueros como complementos.

¿Jeans y sandalias? Sí, esa es la combinación para esta primavera-verano 2025. Fotos: Pinterest.

Las sandalias, el calzado estrella en primavera-verano 2025

Sin embargo, en la moda todo es cíclico y ahora las sandalias regresan para sumarse no únicamente en los looks formales -lo que nunca ha dejado de funcionar-, sino también en los looks casuales para el día a día. De acuerdo con Vogue, esto se debe a que este calzado abierto da la pauta para jugar con la moda, yendo de lo divertido a lo atrevido.

Ya sean sandalias con tiras, pata de gallo o con tacón cuadrado -que es un must desde 2023-, este tipo de calzado revive la feminidad y estética de los años 2000, principalmente. Las sandalias con tacón corrido también se impondrán, especialmente para los atuendos para ir a la playa.

Las sandalias -en todos sus estilos- están de regreso. Foto: Pinterest.

Cómo son los slim jeans

Al igual que el tacón cuadrado de las sandalias, los slim jeans se impusieron en 2023 porque son una variante de los vaqueros que combina lo mejor de los skinny jeans y straight jeans. Esto hace que su corte sea rector, pero con una terminación un tanto holgada y ligera, lo que aporta elegancia.

Entender el porqué en 2023 los slim jeans se volvieron tendencia es fácil: el corte genera un efecto visual que alarga la silueta. Esto se debe a que la ligera soltura se inicia en la parte de la cadera y se extiende discretamente hasta la parte final para tener un corte que raya entre lo ajustado y recto.

Los slim jeans estuvieron en tendencia en 2023 y este 2025 igual se imponen. Foto: Pinterest.

Dada las características de los slim jeans es que son idóneos para usarlos con las sandalias, sobre todo aquellas que tienen elementos acordes a la temporada primavera-verano, como flores; de hecho, esto es otro básico en la moda de este año, lo que incluso ha dictado Carolina Herrera mediante sus colecciones.

