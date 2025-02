Hoy el Sol entra en Piscis: así será la temporada para Aries, Leo, Virgo, Géminis, Capricornio y Piscis

Este 18 de febrero inicia la Temporada de Piscis gracias a que el Sol ingresa en ese signo de agua, pero además nos encontramos con el paso de la luna menguante por Sagitario, lo que hará que este día sea de reflexión y de analizar bien qué estamos haciendo para lograr los planes que queremos, así como a soltar lo que ya no sirve para nosotros.

Será normal que de pronto sientas que todo a tu alrededor se vuelve más lento, pero no te desesperes porque sólo es un trance pasajero, por lo que no te claves mucho en eso, enfócate en trabajar por cumplir tus sueños y metas. Aquí te dejamos qué le depara a cada signo del zodiaco la temporada de piscis.

Piscis estabas esperando este momento que resulta espectacular y tendrás grandes oportunidades para soltarte del pasado e iniciar una nueva vida. Darás mucha buena suerte a los signos de agua.

Serán cuatro semanas de suerte para los signos de agua. Foto: Copilot

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis)

Iniciamos con Piscis porque estás en lo alto con el ingreso del Sol en tu signo, estás destinado a triunfar. Deja volar la imaginación y canaliza tu poderosa fuerza mental para conseguir lo que te has propuesto. Para los Escorpio será una etapa muy emocional y te costará tomar decisiones. Necesitas estar solo porque las respuestas están dentro de ti, además estarás viviendo una etapa donde provocarás deseos inconfesables. Cáncer esta Temporada de Piscis podrías romper relaciones con algunas viejas amistades y sentirás que le liberas de un lastre que te hace mal. Te enfrentarás a retos con los que deberás mostrar valentía, decisión y voluntad de cambio.

Signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario)

Leo hoy es momento de mostrarte lo más diplomático, no quieras imponer tu criterio porque acabarás teniendo enfrentamientos que no te convienen. Antes de hablar piensa con calma lo que vas a decir. Mantente alerta porque puede suceder algo que te haga creer en tus posibilidades. Para los Sagitario hoy habrá sorpresas agradables y los acontecimientos inesperados serán recurrentes en esta Temporada de Piscis, la intuición de los nacidos bajo sagitario los ayudará a actuar de forma consecuente. Aries tienes que romper con eso que no te gusta, hazlo con determinación y sin miedo, pues retrasarlo sólo hará que el dolor sea mucho más grave. La temporada de Piscis trae para ti un periodo lleno de satisfacciones y oportunidades.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio)

Los capricornio deberán ser muy cautos y no dejarse llevar por las dificultades, pronto notarás que los vientos soplan a tu favor. Si estás queriendo conquistar a alguien, hazlo poco a poco y ve paso a paso. Virgo tú no cederás a la presión y sabrás librarte de lo que supone un lastre para ti. Es el momento de superar experiencias adversas del pasado que no te permiten vivir ni disfrutar el presente. Los Tauro deben hacer frente a eso que les preocupa para solucionarlo y poder pasar página, porque la suerte te acompaña. En el amor, tus sentimientos pueden ser contradictorios, así que es momento de reflexionar.

Signos del Aire (Géminis, Libra y Acuario)

Acuario, es tiempo de liberarte de preocupaciones y dar paso al disfrute. En el trabajo tendrás que dar lo mejor de ti mismo y hacerte fuerte ante una situación inesperada. Ya no callarás más lo que siente tu corazón. Géminis estás algo decepcionado por el curso de los acontecimientos, pero calma porque encontrarás el apoyo que necesitas en las personas que te quieren. Mantén a raya los pensamientos negativos que te llevan por derroteros que no te convienen. Libra tendrá que enfrenarse a los cambios que vienen en su vida, quizá no sea lo que tú quieres, pero sí será lo que más te conviene en este momento. Que nada te detenga, pues podrás sacar adelante tus objetivos.