¿Qué fue del famoso restaurante "Casa Paquita" de Paquita la del Barrio en la colonia Guerrero?

“Casa Paquita” se convirtió en uno de los bar-restaurantes obligados para visitar en la Colonia Guerrero, lugar donde también vivía Paquita la del Barrio. El restaurante que era propiedad de la intérprete abrió sus puertas en 1977 y aunque fue muy exitoso por varias décadas, fue clausurado sus puertas definitivamente en 2006. Pese a que su fundadora tenía un sueño, volver a abrirlo ya no lo podrá cumplir.

La muerte de Paquita la del Barrio fue anunciada este lunes 17 de febrero de 2025, la estrella del bolero- ranchero, género del que fue pionera perdió la vida mientras dormía después de sufrir un infarto fulminante. Pero su legado sigue vivo en la colonia Guerrero al recordar cuando llegó a abrir el restaurante único en su tipo.

Francisca Viveros Barradas nombre real de Paquita la del Barrio, decidió abrir este establecimiento luego de llegar de Veracruz, para probar suerte en la Ciudad de México. En un inicio el negocio fue suyo y de su hermana pero con el tiempo se quedó a su nombre haciéndose cargo de todas sus operaciones.

En Casa Paquita se vendía comida mexicana, antojitos y cervezas, pero eso no es todo, el establecimiento era como un salón de fiestas con hermosos vitrales y fotografías exclusivas de Paquita. Además tenía un estrado para las bandas musicales o cantantes que fueran a tocar ahí, entre ellos artistas más destacados que lo visitaron estaban José José, Juan Gabriel y Lucha Villa.

José José, Juan Gabriel y Lucha Villa se presentaron en el restaurante | Foto: Google Maps

¿Por qué cerró Casa Paquita, el restaurante de Paquita la del Barrio?

El famoso y popular establecimiento Casa Paquita cerró sus puertas luego de que autoridades lo clausuraron por supuesto fraude, sin embargo, la estrella reveló en varias ocasiones que ella estaba al corriente en sus pagos y trámites, por lo que se encargó durante varios años de que le renovaran sus permisos, mismos que no pudo conseguir, por lo que su sueño de recuperar su restaurante ya no se pudo concretar.

Paquita expresó durante una entrevista al programa De Primera Mano que el cierre de Casa Paquita la ponía muy triste, pues fue lugar muy entrañable para ella que además le dio trabajo a mucha gente. Pero no solo eso, fue testigo del salto a la fama de la cantante, y por más de 30 años recibió a cientos de familias para probar la deliciosa comida que ahí vendían.

Paquita expresó durante una entrevista que el cierre de Casa Paquita la ponía muy triste | Foto: Google Maps

¿Qué pasó con el restaurante de Paquita la del Barrio?

Paquita no se había dado por vencida y mantenía la fe en poder recuperar su restaurante, pues en más de una ocasión lo intentó, incluso, todo el lugar fue remodelado hace poco para que pudiera abrir nuevamente sus puertas pero ya no pudo hacerlo más. Explicó que las autoridades siempre le decían que renovara papeles y permisos, pero aunque según ella lo hacía, cada vez que presentaban lo solicitado les hacía falta algo más. La cantante creía que había cierta influencia por el cambio de gobierno de aquel entonces para que no se volviera a abrir nuevamente.

Seguir leyendo:

El día que Paquita la del Barrio le cantó a Pablo Escobar

Funeral de Paquita la del Barrio será en Veracruz, mánager revela cómo cumplirán su última voluntad