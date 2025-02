Nana Calistar, predicciones para HOY 18 de febrero: Capricornio y Piscis vivirán cambios importantes

La energía de Marte retrógrado hará que varios signos del zodiaco tengan una día lleno de sorpresas, y algunas no serán muy gratas, lo importante es que veas siempre hacia adelante para que no tengas haya interrupciones en tu camino. Deja de lado todo aquello que no te sirve es el consejo que te da Nana Calistar para este 18 de febrero.

La luna está menguando esta semana, por lo que no sería raro que sientas un bajón de energía, todo irá más lento en estos días, pero no te presiones, ya que las cosas irán saliendo de manera ordenada conforme pasen los días. En esta predicción del horóscopo podrás ver cómo será tu suerte y lo que sí y no debes hacer en estos días.

Piscis

Tus sueños te revelarán grandes verdades. Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo, ten paciencia recuerda que las pruebas más difíciles te dejarán grandes enseñanzas. Deja de pensar que el mundo está en tu contra, si tú no haces nada por resolver tus problemas existenciales y de tu pasado nadie lo va a hacer por ti. Una amistad te buscará por problema sentimental. Enfermedades o infecciones a finales de este mes.

Acuario

Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Ten mucho cuidado con un amor del pasado que podría aparecer en cualquier momento y con el podría volver a encenderse el fuego. Es momento de cambiar eso que te molesta de ti y sigue prevaleciendo, con el paso de los días te darás cuenta de que es la mejor decisión que pudiste tomar. Aprende a deslindarte de todo lo que no es tuyo.

Capricornio

Si tienes hermanos o hermanas podría surgir una discusión o mal entendido por asuntos del pasado que siguen afectando hasta hoy en día. No te preocupes por quien te afectó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia,

Sagitario

Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a lo mismo habiendo tantos nuevos errores por cometer. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra las cuales te dejarán grandes ganancias, ahorita lo tuyo deberá de ser el dinero. Es momento de tomar las riendas de tu vida, de dejar de pensar en lo que no fue y no pudo ser.

Escorpión

Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. No gastes en lo que no necesitas porque. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr todo lo que te propongas, dale para delante que estas a un paso de conseguirlo. después vas a andar con la madre en rastra. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado o cansada de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo quiere pasar el rato sin comprometerse.

Libra



Hay momentos en tu vida en que desearías una relación estable, pero te has dado cuenta de que en los últimos tiempos las personas que llegan a ti no te sirven pa nada pues suelen ser personas desechables. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Tu problema es el miedo a quedarte solo.

Virgo

Date tu lugar y se más fuerte antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Vienen cambios de humor muy fuertes que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, te vienen tres oportunidades muy buenas, escoge la que más te convenga y te deje mejores ingresos.

Leo

Cuida mucho la relación con tu familia pues podrías estar descuidando esa parte tan importante. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Es momento de tomar el toro por los cuernos e ir por eso que te alegra la vida o es proyecto que has tenido en mente y que por muchas razones no se ha llevado a cabo.

Cáncer

Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo con quien no te busca ni te quiere en tu vida. Chismes de amistades llegarán a tus oídos, que no te afecten. Retorno de amistad que se había alejado y noticia que tiene que ver con los dineros se presentará. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Es momento de cambiar todo lo que te frena.

Géminis

Extrañarás a quien ya no está contigo, sin embargo, te darás cuenta de que fue lo mejor. Trata de no contar tus planes y proyectos porque hay personas que buscarán tumbarte las buenas cosas que vienen para tu vida. Deja de quejarte tanto, de pensar que todo lo que te pasa es malo, recuerda que las acciones de tu presente son las consecuencias de tu pasado. No te confíes de todas las personas que llegan a tu vida.

Tauro

No te desesperes si las cosas no te salen como quieres, la vida pondrá lo que sea mejor para ti en tu camino. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero.

Aries

Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas, sino quieres que hablen de ti no des pie para que lo hagan. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales. Ten presente que la vida es muy corta así que aprovecha al máximo lo que tienes y se feliz. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos.