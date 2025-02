Horóscopos de Mhoni Vidente: Aries y Libra los más suertudos de la semana del 17 al 22 de febrero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones del los horóscopos para los signos del zodiaco en esta semana que va del 17 al 22 de febrero. La vidente cubana nos cuenta quiénes son los signos que serán bendecidos por los astros en estos días y la sorpresa la tendrán los aries y libra que tendrán todo de su lado gracias a Marte retrógrado, así que es momento de actuar y dar paso a esos cambios que se han pospuesto por mucho tiempo.

La vida sigue llena de sorpresas para los signos y las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente nos revelan quiénes son los más afortunados esta semana. Consulta aquí cómo te ira esta semana del 17 al 22 de febrero. La vidente nos deja el mensaje del día para brilles.

Hoy los Arcángeles con su Luz Dorada me envolverán con su fuerza protectora para que ningún demonio me puede causar algún daño. Hoy me sentiré pleno en todo lo que realice y me llenare de Éxitos y Prosperidad en mi camino. Hoy la abundancia viene a mí.

Horóscopos Mhoni Vidente de la semana, predicciones del 17 al 22 de febrero

Predicciones de los horóscopos de Mhoni Vidente. Foto: Copilot

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que te dice que tendrás nuevas oportunidades de crecimiento económico que trates de darle continuidad a tus metas de éxito, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07 y 49, tu color es el rojo y plateado, tu signo compatibles capricornio y leo, en si esta semana será muy bueno para todos los nacidos bajo este signo sobre todo de la fuerza que tendrás con los demás signos en si serás el líder indiscutible de casi todo lo que realices en tu vida y de los demás ,decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fueras de tu contorno para poder experimentar esa sensación de libertad y poder lograr tus objetivos , recuerda que los nacidos bajo el signo de Aries son muy impulsivos y a veces no controlan la pasión de su decisiones y eso los hace tener varios tropiezos en la vida sobre todo en cuestiones amorosas así que tendrás que aprender a dominar todo ese carácter que llevas desde tu ser para así logras las metas que tengas en mente, recuerda que el Aries es idealista ,orgulloso, soberbio ,apasionado ,líder natural y carismático estas virtudes lo llevan a tener éxito constantemente, pero también muchas envidias y levanta muchos deseos de corajes y odios también sin razón por eso siempre trata de protegerte, en esos días las energías estarán a tu favor para poder lograr tus cierres de contratos y cambiarte de trabajo, ten cuidado con lo que pienses que tu mente estará muy elevada con lo espiritualidad y todo lo que pienses se te Dara así que pensar todo positivo.

Tauro

La carta del tarot es EL Mundo que te dice estas en tu momento de hacer los cambios necesarios para ser feliz y no mirar atrás es decir tomar decisiones fuertes que te hagan crecer como persona y tener una estabilidad emocional, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 20 y 25, tu color es el verde y amarrillo, tu signo compatibles acuario y virgo, en si esta semana para los tauro será de estar buscando el éxito en todos los sentidos sobre todo en tu profesión y las tendencias en los negocios para los signos de tauro son el negocio de ropa, salones de fiesta y todo lo relacionado a comercio exterior o estar en una comercializadora, por eso es muy bueno para este signo que estudien todo lo referente a ,diseño gráfico o de modas ,arquitectura ,comercio internacional, idiomas y administración , pero en el amor tendrán la oportunidad de poder cerrar círculos con ex parejas del pasado y así poder avanzar en su vida sentimental, recuerda que siempre el signo de tauro queda mal con las relaciones amorosas por el exceso de amor y pasión que le pone en todos sus compromisos por eso siempre acaba con pleitos o disgustos pero ya en estos días las energías que tenías mal por fin se resuelven, será una semana de crecimiento en lo económico decides pedir un préstamo para comprar un propiedad que te hará crecer solo cuida muy bien con quien lo haces, sobre todo si eres mujer cuídate de los problemas de hormonas y en el hombre problemas de riñón o intestino recuerda que somos lo que comemos así que cuida mucha tu alimentación, sales de viaje pero después del mes de abril, serán pocos viajes pero muy divertidos, solo ten cuidado con las pérdidas o robos no presumas tanto que solo tu sepas de lo que tienes, se te presentarán demandas legales por pensiones o divorcios, te invitan a una campaña política o a trabajar en gobierno.

Géminis

En la carta del tarot te salió As de Oros que sin duda estas pisando la riqueza en todos los sentidos solo trata de no sabotearte tu mismo y siempre tener el pensamiento en prosperidad, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08 y 27, tu color es el blanco y naranja, tu signo compatible libra y acuario, será una semana de cambios positivos y será constante tu buena suerte recuerda que tu signo son dos a la vez por eso ese cambiante de ideas y estar buscando siempre el porqué de las cosas por eso en estos días tendrás que trabajar en tu mal carácter y tu forma de ser para que tengas una continuidad en tu trabajo y lograr el éxito, en el amor será de buscar parejas nuevas y más compatibles contigo en tu forma de pensar recuerda que tus signo siempre se aburre muy fácil o siempre quiere estar en ese trance de enamoramiento así que será de muchos amores fugaces y prohibidos, recuerda que los géminis siempre serán buenos en estudiar abogados, relaciones políticas ,sistemas, enfermería y también son muy buenos para tener restaurant o bares por lo sociable que son, recuerda que solo cuidarte mucho de problemas en las rodillas y huesos que es tu punto débil ,recuerda que tu signo lo domina el que dirán así siempre buscas verte bien dominadores de la moda, tu tendencia en esta semana será renovarse en todos los sentidos.

Cáncer

En la carta del tarot te salió El sol que nos dice que vas estar bendecido en cuestión de salud y buena fortuna que no te dejes engañar por personas sin escrúpulos y que seas mas selectivo de tus amistades que estas en tu etapa de crecimiento económico, festejas a un familiar por su cumpleaños, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 04 y 15, tu color es el amarrillo y naranja, tu signo compatible es piscis y aries, recuerda que tu signo de agua tendrá muchas oportunidades de progreso en cuestiones de trabajo de administración o en una empresa internacional así te vas a desempeñar más profesionalmente, terminas tu maestría y sacas tu titulo universitario, arreglas papeles de gobierno o pagas deudas de carro , ten cuidado con los problemas de huesos que en esta semana con los cambios de tiempo te van estar doliendo mucho, en el amor será una semana de estar hablando con una expareja que vive lejos para cerrar el círculo y eso es lo mejor dejar el pasado atrás y volverse enamorar de personas nuevas y que esta semana se van acercarse a ti , eres el mejor platicador de fiestas y será una semana como muchos eventos sociales, recuerda que tendrás un golpe de suerte el día 21 de febrero que ese día tendrás muy buenas noticias en todos los sentidos, trata de no estresarte en tu trabajo y date tiempo para resolver tus problemas, te pones a dieta y decides entrar a un gimnasio.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la Torre que significa que no tengas miedo a los cambios que la energías cósmica positiva te va estar rodeando y recuerda que es tu momento de hacer un patrimonio e inversión en una propiedad así que no lo dudes en comprar una casa y vivir mas estable, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 09 y 31, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles aries y géminis, estas en tu tiempos de rectificar el camino y perdonar el pasado, recuerda que tu signo de Leo lo domina la pasión antes que la razón y siempre tiene que estar enamorado y vivir ese lapso de vida pero recuerda que el amor siempre llega así ten calma que esta semana tendrás varias sorpresas de amores del signo de fuego que hablaran de estar en una relación formal, eres el mejor para hacer negocios de cualquier tipos así trata de emplearte tú mismo y te llega una oferta de trabajo en el extranjero, terminas de pagar tu carro o una deuda del pasado, estas en el momento de seguir con el ejercicio y comer mejor que eso te hará sentir muy bien, cuidado con las mentiras de las personas que te rodean es mejor no ser tan confiado, haces unas compras de ropa y zapatos para vestirte mas elegante y con mas personalidad.

Virgo

En carta del tarot te salió Rueda de la Fortuna que nos indica que te cuides de las malas amistades que te rodean que ya no seas tan confiado con tus proyectos de vida y trates de entender que no todo mundo es tan buena persona como tu así que va ser una semana de poner el orden y sacar de tu contorno todo lo que sea negativo, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 18 y 22, tu color es el azul y blanco, tu signo compatible es capricornio y tauro, en esto días podrás salir adelante de cualquier problema que tengas legal o laboral así que no lo dudes trata de terminar ese trámite que tengas pendiente que la buena suerte es tuya, también la carta te indica que debes de comenzar de nuevo en cuestiones amorosas si esa persona con la que estas no es para ti que te des un tiempo y conocer más compatible con tu signo, te invitan a un negocio nuevo que te va ayudar a estar mejor económicamente solo trata de poner en claro todas tus condiciones y reglas, arreglas asuntos de migración y pasaporte , cuidado con problemas de cuello y espalda es mucha la tensión nerviosa trata de salirte a caminar que eso te hará mucho bien, cuidado con tu dinero y no prestas a nadie para que no te roben la buena suerte. Mhoni Vidente te da las mejores predicciones de los horóscopos. Foto: Copilot

Libra

En la carta del tarot te salió la templanza que significa a veces los trabajos y personas no son para ti que debemos aprender a desprendernos de situaciones tóxicas que el destino está escrito desde nacemos hasta nuestro fin de vida pero tenemos la oportunidad de mejorarlo en el día a día que la carta templanza nos da esa decisión de vivir mejor, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17 y 33, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles es géminis y leo, propuesta de casamiento en estos días, esta carta del tarot también significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días para poder salir de todos los problemas que te agobien últimamente recuerda que tu signo es el amigo de todos y eso te provoca que tengas muchas envidias a tu alrededor pero con esta carta te dice que vas a poder vencer todo lo que te propongas, recibas un dinero extra por una deuda del pasado , tramitas tu crédito para un coche nuevo , ya no trates de regresar con ese amor del pasado recuerda que si no es para ti es mejor no forzar el amor, tramitas tu título de estudios superiores , recibas la propuesta de un ascenso de trabajo, cuídate de problemas de presión alta y sobre todo trata de seguir con la dieta recuerda que como te ven te tratan así tu mantenerte de lo mejor y seguir haciendo ejercicio, trata que en estos días no discutas con tu gerente de tu trabajo para que después no tengas represalias recuerda que es mejor tomar tan personal todo.

Escorpión

En la carta del tarot te salió el diablo que es el momento de no confiar en los que te rodean que vayas con más cautela en tus decisiones y no caigas en fraudes y malos negocios, esta carta del diablo también es dinero rápido por lotería y juegos de azar con los números 02 y 26, tu color es el negro y amarrillo, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles es piscis y virgo, que debes de ser más cauteloso con todo lo que realizas que no platiques tus planes para que no te llenes de envidias , te llega una invitación a salir de viaje con tus amigos para el mes de marzo tu haz lo que te vas a divertir mucho, ya no pidas prestado dinero a nadie no vez que te pasan su mala suerte y por eso no puedas avanzar en tu vida económica, si estas en trámites de divorcio trata de no pelear y llegar a la mejor acuerdo, té haces una cirugía dental que todo va salir de lo mejor, te busca un compañero de trabajo para invitarte a una boda, haz limpieza de tu energías es decir que vayas al campo a caminar y que te del sol para que purifiques tu cuerpo recuerda que es importante llevar una vida con conexión espiritual

Sagitario

En la carta del tarot El Emperador que significa que no todo lo que brilla es oro que deveras poner más atención a las propuesta de trabajo y negocio que te lleguen en estos días para que no tengas problemas a futuro de malas inversiones, esta carta del emperador que indica que te llegara un trabajo en cuestión de leyes o política que es el momento de crecer más en lo profesional, cuidado con las caídas trata de no distarte en las calles, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 15 y 40, tu color es el verde y naranja, tu signos compatibles es aries y leo, te invitan a salir de viaje con tu familia en semana santa ve preparándolo, esta carta también te dice que ya es tiempo de tener una pareja estable y formalizar , también esta carta te dice que debes ir con tu médico y checarte en cuestión de salud recuerda que lo más importante es mantenerse sanos, que debes de tener claridad y confianza en todo lo que desempeñes y no tengas miedo de tus metas que vas a poder lograrlas.

Capricornio

En la carta del tarot te salió de la estrella que son tiempos de madurar y dejar ya atrás esa forma de ser de no buscar tu estabilidad emocional y económica esta carta te indica que vas a poder lograr lo que tiene en mente como un nuevo trabajo y la estabilidad en lo económico y sobre todo poder arreglar asuntos de tu escuela como el titulo y tesis que sin duda el capricornio es el signo con más capacidad de desarrollar proyectos nuevos en tu vida, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 28 y 30, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles aries y virgo , te llega la invitación a salir de viaje en el mes de marzo y va ser con tu pareja van ser unos días de mucha felicidad, ten cuidado con el dinero y trata de no enseñarlo para que no te llenes de envidias se más discreto, ten cuidado con los chismes y malas energías que van estar rodeándote en estos días trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades recuerda que tu signo es muy confiado y eso te hace pasar malos momentos ,en tu familia sabrás de un divorcio que les darás mucho apoyo emocional, es el momento de tomar la decisión de ser feliz y si quiere a esa persona dáselo y veraz que vas a vivir unos días de mucho amor, recibe un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo, trata de seguir con el deporte y una buena dieta que ya te estás viendo de lo mejor.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Ermitaño que sin duda es el tiempo para ti en lo profesional y el hacer más dinero en todas las formas que no seas tan conformista y busques ya tu mejor momento en lo laboral, son tiempos de tener una pareja estable en lo sentimental y ya dejar de ser el conquistador y coqueto del zodiaco, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 13 y 24, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles libra y aries, tendrás en este tiempo de cumpleaños un poder superior en cuestión de negocios así que aprovéchalo para crecer tu economía, recibe regalos que no esperabas que te hará muy feliz, tramitas tu papelería de visa o pasaporte, te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones y trata de invertirlo en ti , te buscan tus superiores en tu trabajo para darte un nuevo puesto y mejor sueldo recuerda siempre tener una buena actitud de sobresalir, cuídate de dolores de espalda y huesos porque va ser tu punto débil todo el mes así trata de ir con tu médico, en cuestiones de familia sabrás de un embarazo de una hermana que te hará muy feliz, te regalan una mascota , y piensa mucho en alguien de Aries o libra trata de platicar con esa persona y quedar en paz si tuvieron una discusión.

Piscis

En el tarot te salió la carta del Juicio que te dice que va ser una semana de solucionar todos los problemas que tengas alrededor y de llevar hasta el límite tus conocimientos para tener un mejor desempeño laboral y profesional que te vendrán grandes sorpresas económicas que te ayudaran a estar mejor en cuestión de tu economía, esta carta también te indica que las personas que no te valoraban se van ir de tu lado y vendrán a ti personas más positivas y con más fuerza espiritual, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 21 y 36, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles cáncer y virgo, serán unos días de una gran explosión de amor correspondido, así que esperas una semana de cambios positivos en el trabajo, recuerda que tu signo como son dos peces y su elemento es el al agua siempre necesitas de una pareja para sentirte completo en tu vida , trata de guardar dinero para tus pagos de tarjeta de crédito y empezar un sistema de ahorro, cuídate de las traiciones en cuestiones de amigos de trabajo recuerda no tenerles toda la confianza , haces cambios en tu casa y compras muebles , te busca un familiar para invitarte a una boda, mandas arreglar tu carro de una llanta y los frenos para poder salir de viaje, piensa en tener ya un hijo aunque sea tu como padres solteros