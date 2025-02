Nadia Ferreira tiene los tres looks rosados que son perfectos para usar este San Valentín | FOTOS

El Día del Amor y la Amistad no sólo está lleno de regalos, sino también de moda y la exreina de belleza Nadia Ferreira lo demostró con los recientes looks que usó y compartió en su perfil de Instagram. Se trata de tres propuestas que son acordes para recrear y lucir este día, sobre todo si aún no sabes que usar.

A lo largo de San Valentín hay dos colores que predominan: el rosado y el rojo. Esto explica porque esta celebración está inundada con decoración en estos colores que están vinculados con el amor, especialmente el rojo, ya que el rosado es clave cuando se habla de la ternura y romance girly.

Nadia Ferreira optó por el color rosado para tres looks que usó en diferentes ocasiones; por ende, se trata de propuestas diferentes, yendo desde el glamour hasta la moda sport que domina porque es amante de las rutinas de ejercicio porque se mantiene en forma y sana.

Los looks de Nadia Ferreira para usar este San Valentín

La también empresaria, de 25 años de edad, usó un vestido cóctel en color rosa mexicano, que es una de las principales gamas del rosado. La prenda es strapless y cuenta con corte tipo corset y falda en línea A, misma que cuenta con detalles florales tridimensionales. Como resultado, la exreina de belleza tuvo un look refinado al estilo de las royals.

Nadia Ferreira, quien está casada con Marc Anthony, también usó un look playero que es perfecto para quienes celebrarán San Valentín en sitios costeños. Para este atuendo apostó por un bañador en color rosa Barbie y encima lució una salida de baño en color blanco con detalles marinos en colores pasteles; por ende, la modelo lució como una muñeca.

Versátil es la palabra que define a Nadia Ferreira. Fotos: Instagram.

Para sacar su lado más deportivo, la empresaria latina portó un total look sport en color rosa pastel. La joven lució una chamarra corta con minishort que combinó con gorra y calcetines a juego; le añadió un segundo color a través de sus tenis blancos, de modo que tuvo un aspecto girly acorde a los días del verano.

