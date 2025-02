¿Cómo ser el amor de tu vida?

Muchas personas se obsesionan con la idea de tener pareja o con la idea de estar solteros el Día del amor y la amistad. Esta fecha puede ser un recordatorio para darle otro sentido a la celebración de San Valentín y enfocarse en la amistad, hablarle a nuestros seres cercanos que a veces por rutina no podemos contactar a diario y poder decirles lo importante que son como la red de apoyo en nuestras vidas.

Yareli Castillo, terapeuta y psicóloga en entrevista con Shío López habló sobre el Día de San Valentín y cómo, en lugar de estar buscando al amor de nuestra vida, trabajemos para convertirnos a nosotros mismos en el amor de nuestra vida:

“Estuve investigando y la mayoría de las personas que están solteras en San Valentín sienten presión social por no tener pareja, aunque en realidad no quieran estar en pareja en este momento, esto me parece incongruente, ya que muchas veces por darle gusto a nuestra familia y amigos caemos en relaciones que finalmente no prosperan”, comentó la especialista.

La especialista habló de los sentimientos que pueden experimentar las personas durante la fecha. FOTO: Cortesía

La mercadotecnia sirve para enganchar a la gente el 14 de febrero

Esta fecha del 14 de febrero es producto de la mercadotecnia, vendiéndonos una idea del amor romántico que solamente es validado si tenemos una pareja, lo cual puede causarnos un vacío en nuestras vidas, al respecto Yareli Castillo cuestionó al auditorio de Heraldo Radio Tepic:

“¿Es necesario tener una pareja para sentirse completos? ¡Por supuesto que no y yo le preguntaría a la audiencia, porque sentimos que debemos tener pareja para sentirnos completos, es una muy buena pregunta y lo podemos hacer como un ejercicio para cuestionarnos en qué momento de nuestras vidas estamos, porque la soltería puede ser una gran amiga, puede ser un estado de espera , una fase transitoria, cuántas veces alguien no termina una relación pareja y de inmediato alguien más le dice “ya llegará a alguien amigo o amiga” ¿Cómo por qué tiene que llegar alguien más? La soltería es una lección de vida y una oportunidad de crecimiento”, señaló la terapeuta.

Las personas suelen pensar en el amor como un fin y no como algo que llega a sus vidas para complementarlas. FOTO: Archivo.

¿Necesitamos el amor de nuestra vida?

A pregunta de Shío López sobre si en verdad necesitamos encontrar al amor de nuestra vida Yareli Castillo puntualizó que en primer lugar habría que definir qué es el amor de nuestras vidas:

“Yo diría que más allá de tener el amor de nuestras vidas, necesitamos aprender a conseguir un amor todos los días porque el amor a veces es solamente un sentimiento, es emoción, pero lo que engloba en sí, el amor es la relación de pareja que tú eliges todos los días, pero también puedes elegir tener ese gran amor contigo mismo con tu autoestima y con tu bienestar a través de la construcción de todos los días”.

El amor es parte de la vida, pero las personas deben trabajar en ellas antes. FOTO: Archivo

¿Cómo puedes ser el amor en tu vida?

La psicóloga Yereli dijo que esto se puede lograr con amor propio, enfocándose en uno mismo y cultivando una relación con nosotros mismos.

Practicando el agradecimiento: Agradece a ti mismo, a tu cuerpo, lo que tienes y tu vida misma

Perdonando tus errores pasados

Dejándonos de comparar con los demás

Identificando nuestros pensamientos y sentimientos

Brindándonos tiempo de calidad con nosotros mismos

“Éste es San Valentín, solamente es un recordatorio de las cosas que ya tenemos como nuestras amistades, nuestros familiares, los que tienen pareja, pero también para recordarnos que nos tenemos a nosotros mismos”, concluyó la psicóloga colaboradora de Heraldo Radio Tepic.

