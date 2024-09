S'mores: aprende a preparar el delicioso postre al que Google le rindió homenaje en su Doodle de hoy 9 de septiembre

Seguramente alguna vez has visto una película estadounidense en la que tras irse a acampar todos los protagonistas encienden una enorme fogata para que cuando caiga la noche se siente frente a ella y después sacan galletas, bombones y chocolate para ponerlos ante el fuego y así disfrutar de un momento mágico. Pues hemos de revelarte que esta tradición es mucho más grande de lo que te puedes imaginar y que lo que parece ser simplemente azar malvaviscos en realidad es una rica receta.

Este postre de sólo tres ingredientes consta de una receta tradicional para países del norte como Estados Unidos o Canadá, donde en cada oportunidad que hay se prepara para disfrutar de un campamento. El nombre de este rico postre es s'mores y hoy se puso en tendencia gracias a Google y su Doodle del día.

Pues al abrir el navegador de Google aparece una tierna animación que consiste precisamente en los s'mores y que al abrirla vemos cómo poco a poco un oso y una ardilla preparan la tradicional receta, pero de pronto, ¡fueron interrumpidos por un fantasma! Lo bueno es que todo termina bien y el platillo queda listo para degustar.

¿Los has probado? (Foto: Google)

¿Qué son los s'mores en español?

Si después de ver el Doodle de Google de este lunes 9 de septiembre te preguntas qué son los s'mores, aquí te lo contamos y además te compartimos la receta para que los hagas tú mismo en tu siguiente noche de fogata, o bien, "a lo mexicano" en la llama de la estufa si el antojo es mucho. ¿Lo prepararás?

Los también conocidos como smore son un rico postre a base de una galleta Graham, un trozo de chocolate y un enorme malvavisco que al fusionarse nos dejan un delicioso sabor en el paladar que sí o sí tienes que probar. De acuerdo con los estadounidenses, el nombre de este rico postre viene del inglés "some more", o en español, "un poco más", y quién no quisiera un poco más de este sabroso preparado que es fácil y rápido de preparar.

¿Cuáles son las galletas para smores, según la receta tradicional?

La receta tradicional de este postre honrado por Google en su Doodle de hoy 9 de septiembre dicta que no se puede usar cualquier galleta para preparar lo smores, pues incluso si se trata de una emergencia el sabor puede cambiar. En cambio, se sabe que las obligadas en este preparado son las Graham con su rico sabor a trigo y que son históricas desde 1829.

El Doodle de hoy recordó este rico postre. (Foto: Google)

¿Cómo hacer s'mores? Estos son los ingredientes y el paso a paso

La receta es muy sencilla de seguir, tanto que en Estados Unidos y Canadá hasta los niños las preparan en sus noches de campamento. Y como te contábamos, sólo se necesitan tres ingredientes, además de una llama potente que nos permita tener un postre doradito y calientito con el que los sabores se eleven al máximo.

Ingredientes

Galletas Gragham

Malvaviscos blancos

Chocolate

Cómo preparar los smores