El alimento que debes evitar en el desayuno porque te hace engordar

El desayuno es muy importante para una alimentación balanceada Freepick

Millones de personas todos los días se levantan con la convicción de alimentarse sanamente, hacer ejercicio y llevar a cabo prácticas saludables para su vida, pero llegada la noche se desmotivan al pasar el tiempo y no ver resultados, pero lo que muchos no saben es que es un error el que están cometiendo y que les impide adelgazar.

El desayuno es la primera comida del día y debe ser pieza clave de una sana alimentación, por lo que según expertos en nutrición deberá integrarse de todos los grupos alimenticios, para que sea balanceado y ofrezca a la persona los nutrientes esenciales para empezar sus actividades.

Sigue leyendo:

El caldo de hueso para bajar de peso de manera saludable: esta es la mejor receta

Es importante consumir alimentos de todos los grupos. Freepick

¿Cuál es el alimento que se debe evitar en el desayuno?

Aunque el jugo de naranja es una bebida popular en el desayuno, es casi seguro que sea el producto que está evitando a las personas ya sea bajar de peso o controlar sus niveles de azúcar, puesto que no es lo mismo que comer una fruta y de ingerirlo diariamente puede provocar subir hasta 7 kg más al año esto según información de la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos.

La razón por la que no es recomendable tomar jugo de naranja durante el desayuno es porque aporta más azúcar que si se come una naranja entera, ya que de esta manera se estaría solo tomando la fructuosa, y no la gran cantidad de fibra que también contiene.

Es mejor comer la naranja completa. Freepick

¿Quiénes no deben de tomar jugo de naranja durante el desayuno?

Aunque el jugo de naranja no se debe satanizar, sino tomarse con medida, hay personas a quienes se les recomienda evitarlo debido a la gran cantidad de azúcar que no es para individuos con algunos padecimientos tales como la diabetes u otros relacionados con el estomago.

Acidez estomacal o reflujo gastroesofágico: El jugo de naranja es ácido y puede agravar los síntomas de acidez estomacal o reflujo en las personas con este padecimiento y causar molestias.

Gastritis o úlceras: El ácido cítrico en el jugo de naranja puede irritar el revestimiento del estómago, empeorando la gastritis o las úlceras.

Diabetes: Las personas con diabetes deberán evitar o disminuir el jugo de naranja, ya que tiene un alto contenido de azúcar natural. Tomarlo en ayunas puede causar un pico en los niveles de azúcar en la sangre.