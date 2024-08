Regreso a clases: ¡Hojas resistentes! Los mejores CUADERNOS de tamaño profesional para tus hijos

El lunes 26 de agosto, miles de estudiantes regresan a clases para iniciar el nuevo ciclo escolar. Si eres padre o madre de familia y no has anticipado tus compras de útiles escolares, no te preocupes, todavía estás a tiempo de hacerlo, pero antes de que adquieras los artículos que tus hijos van a necesitar, debes considerar un punto muy importante.

Los cuadernos son una de las herramientas principales para el trabajo y estudio de los alumnos, con el uso, algunos pueden maltratarse e incluso romperse de la pasta o el espiral. Por eso es fundamental que sepas cuáles son los mejores y los más resistentes para que les duren hasta que hayan utilizado todas su hojas.

Es fundamental que sepas cuáles son los mejores y los más resistentes para que les duren hasta que hayan utilizado todas su hojas | Foto: Freepik

Estos son los mejores cuadernos tamaño profesional para el regreso a clases

Los cuadernos más resistentes y de mejor calidad para el regreso a clases son los de la marca Scribe y Star Kid, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estos cuadernos tienen espiral, hojas y carátula de cartón muy resistente. Así que considera estos modelos de libretas para tus hijos.

Cuaderno Scribe Excellence 9450, pasta plastificada 100 hojas.

Cuaderno Scribe Inblack 2270, 100 hojas: 107 pesos.

Cuaderno Estrellas Star Kid 100 hojas: 24 pesos.

Cuaderno Saira 100 hojas: 17 pesos

Este cuaderno tiene una excelente resistencia en cuanto al borrado y a la durabilidad de la pasta | Foto: Revista del Consumidor

En las pruebas a las que fueron sometidos los cuadernos se verificó que no presentaran defectos, como manchas o ausencias de color en sus hojas y se revisó el número de hojas que tienen. También se revisó que el papel fuera lo suficientemente resistente a la hora de borrar y no se rasgue, además de la resistencia de hojas y pastas al intentar separarlas de su arillo o cosido.

Otras opciones de cuadernos que podrías considerar por tener pastas resistentes al agua

Todos queremos que nuestros cuadernos duren mucho, es importante que tengan hojas fuertes, pero también son necesarios los que tengan pastas que soporten el derrame de algún líquido. La prueba de repelencia al agua en pastas solo fue para los cuadernos no plastificados. En este aspecto, cinco modelos resultaron ser mejores:

Scribe preescolar 6217, 100 hojas: 84 pesos.

Scribe Super Girl 1830, 90 hojas: 35 pesos.

Estrella Único 100 hojas: 55 pesos.

Scribe SNM 5672, 100 hojas: 53 pesos.

SIGEL Universitario 90 HOJAS: 33 pesos.