¿Cuánto cuesta comer en "El Pimpi", el restaurante de Marbella donde Luis Miguel dejó su autógrafo?

Luis Miguel es y será siempre uno de los más grandes exponentes de la música en español y así lo ha confirmado con su gira mundial en donde también nos ha dejado grandes momentos que poco tienen que ver con su talento ante el micrófono; entre ellos destaca su reencuentro y reconciliación con su hija, Michelle Salas, su relación amorosa con Paloma Cuevas, la interacción con sus fans y los lugares que visita.

Uno de los lugares más recientes que visitó el "Sol de México" es un restaurante en el sur de España, Marbella, donde fue a un exclusivo restaurante en el que causó furor y prueba de ello es que en redes sociales se volvió viral en Instagram en el que se ve al cantante de lo más sonriente y dejando su autógrafo en uno de los barriles del lugar. Pero un detalle que sólo pocos conocían de este negocio es que pertenece a Antonio Banderas, por lo que la visita resulta todavía más icónica y sobre todo, explica la presencia del actor, quien se coló en la grabación.

El restaurante en cuestión es "El Pimpi", sitio al que Luis Miguel se dio cita en un radiante look blanco, aunque hasta el momento no se sabe si iba acompañado, algo que no causaría sorpresa, pues en los últimos meses ha viajado con motivo de su gira y lo ha hecho acompañado por Paloma Cuevas, su novia, así como su hija y su yerno, Michelle Salas y Danilo Díaz, e incluso su hermano, Alejandro Basteri.

¿Quién es el dueño de "El Pimpi", restaurante en Marbella?

Tras la visita de Luis Miguel a "El Pimpi" el interés por este lugar creció, aunque para los amantes de la buena cocina no es un lugar desconocido, ya que el propio Antonio Banderas compró el establecimiento en 2017, pues era su restaurante favorito. Cabe destacar que este lugar en el que destaca la comida mediterránea tiene un puntaje excelente en las recomendaciones y críticas, así que si deseas conocer los precios, aquí te dejamos todos los detalles.

Este lugar es uno de los favoritos de Luis Miguel. (Foto: IG @elpimpimarbella)

¿Cuánto cuesta comer en "El Pimpi", restaurante de Antonio Banderas en Marbella?

De acuerdo con los detalles de Tripadvisor, "El Pimpi" tiene un rango aproximado de precios de los 211 a los 422 euros, es decir, entre los cuatro mil y los ocho mil 740 pesos mexicanos, según el tipo de cambio de hoy. Por supuesto, aquí se incluyen los distintos tiempos de comida y también una selección del menú, pues según se sabe, en este lugar hay platillos para personas vegetarianas y veganas, además de alternativas libres de gluten.

Entre los platillos que se pueden degustar en este establecimiento destacan entradas como la gilda de anchoas, piparras y aceituna, gazpachos, tortilla de patatas con crema gria y caviar de Riofrío; ibéricos y quesos; pescados y carnes, así como guarniciones de verduras, patatas fritas y puré de papas fritas y mantequilla.

¿Qué se te antoja? (Foto: IG @elpimpimarbella)

Cabe destacar que en el negocio de Antonio Banderas también hay algunas características que hacen de la experiencia algo mucho más amigable como lo son sus asientos al aire libre, su zona de restaurante privado y el placer de disfrutar de música en vivo.

¿Dónde está "El Pimpi, el restaurante de Antonio Banderas?

Si quieres visitar el restaurante de Antonio Banderas y al que se han dado cita famosos como Luis Miguel, tienes que saber que se encuentra en Málaga, España. La dirección para visitarlo es Calle Granada 62 Entrada trasera Jardines Calle Alcazabilla, 29015, pero recuerda que la reservación es importante.