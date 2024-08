Así presumió Tania Ruiz el lujoso regalo que le habría entregado Alejandro Baillères horas antes de confirmar relación

La relación más comentada del momento es la de Tania Ruiz con el empresario Alejandro Baillères, a quienes desde el pasado mes de mayo se les había ligado sentimentalmente, sin embargo, ninguno de los dos había querido dar declaraciones al respecto. Pese a ello, este fin de semana la modelo potosina confirmó los rumores y por medio de una foto en Instagram dejó en claro que su corazón ya tiene dueño.

Para la primera foto que la pareja compartió posando ya como una relación formal deja ver al empresario abrazado por su bella novia, ambos lucen sonrientes y con las miradas fijas en la cámara, pero es claro que la felicidad de su amor fue retratada en dicha foto. Las imágenes que ambos llevaron también son muy claras, él con una camisa baby blue denota elegancia; mientras que ella con las uñas rojas, pulseras de lata y oro, así como una gran banda en la cabeza, presumen glamur.

La noticia de su relación rápidamente se hizo viral en redes sociales y como te adelantábamos, fue la propia Tania Ruiz quien decidió poner fin a los rumores y gritar a los cuatro vientos el amor que tiene por el presidente de Grupo BAL. Pero un detalle que no muchos notaron es que horas antes de confirmar su noviazgo con Alejandro Baillères, la modelo había dado pistas de este amor al presumir el lujoso regalo que su novio le habría entregado.

Esta es la historia que la potosina subió horas antes de anunciar su relación con Alejandro Baillères. (Foto: IG @taniaruize)

Aunque la modelo no compartió demasiados detalles sobre la foto anterior, el enorme ramo de rosas rojas que sólo suelen entregar las parejas habría dejado al descubierto lo detallista que es el empresario. En la toma se ven al menos dos docenas de de rosas que la ex de Enrique Peña Nieto no dudó en postear en una historia de Instagram.

¿Qué significa regalar una rosa roja a una mujer?

Uno de los ramos más tradicionales es el de rosas rojas y éste tiene un profundo significado, pues esta hermosa flor por siglos ha sido considerada como un símbolo del amor eterno y la pasión, es por ello que se acostumbra que sea entre parejas cuando se entrega este tipo de arreglos. Además se sabe que quien lo entrega a una mujer demuestra que está verdaderamente enamorado.

Así confirmaron que están en una relación sentimental. (Foto: IG @taniaruize)

¿Cuántos años se llevan Alejandro Baillères y Tania Ruiz?

El empresario Alejandro Baillères nació en mayo de 1960; mientras que Tania Ruiz es del 23 de octubre de 1987, es decir, que el empresario le lleva a la modelo 27 años de edad. Pese a ello, todo parece indicar que no ha sido impedimento para que ambos continúen con su amor. En una entrevista a la revista Hola, la potosina dio algunos detalles sobre este romance que nació de una amistad.