Bendecidos; estos son los 5 signos que serán bañados con abundancia y plenitud del 3 al 9 de agosto, gracias al encuentro de Júpiter y Marte

El mes de agosto nos trae buenas noticias debido al encuentro que habrá entre Júpiter y Marte. Es por esto que habrá 5 signos que se verán beneficiados con abundancia y plenitud hasta el 9 de agosto.

Fue el 1 de agosto que se produjo el encuentro de Júpiter y Marte pero precisamente el 14 de agosto, habrá una conjunción de estos planetas, que se podrá ver con un telescopio. De esta manera habrán signos que ser estarán bendecidos.

¿Cuáles son los signos que serán bendecidos?

Aries

En tu actividad profesional verás cómo encuentras más apoyo. Acepta las ayudas porque lo necesitas y te guiarán en nuevos caminos hacia la prosperidad. Tu estado de salud es excelente.

Nuevos caminos se abrirán.

Fuente: El Heraldo

Tauro

Confía en tus instintos ya que te llevarán a buenos caminos. Hay cosas que dejarán de llamarte la atención pero no te preocupes es normal porque hay nuevos horizontes que se te abrirán.No cedas ante presiones, mantén tu apuesta.

Géminis

No te preocupes demasiado si ahora no dispones del dinero que te gustaría para estar más tranquilo, eso no debe impedirte llevar adelante tus planes. Pronto te llegará la recuperación económica que necesitas.

Sagitario

Si has pasado por malas noticias debes tranquilizarte debido a que lo bueno está por llegar. Procura dedicar tiempo a tu familia. Conocerás a alguien que cambiará tu vida.

Capricornio

Libérate del estrés empieza a ser imprescindible. La suerte te acompaña en el terreno sentimental, es posible que te topes hoy con la oportunidad de conocer a una persona con quien conectarás inmediatamente.

La suerte te acompañará.

