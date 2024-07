Salma Hayek tiene el look perfecto para lucir preciosa y sofisticada después de los 50 años con pantalón de vestir y saco

Salma Hayek es una de las actrices más queridas en México. Su belleza y talento la han llevado a estar en proyectos importantes de Hollywood y a convertirse en una referente en el mundo de la moda. La también empresaria muestra que sin importar si el día es soleado, nublado o de frío siempre se puede lucir increíble. Ahora es momento presentar el look que usó el fin de semana para demostrar que se puede lucir increíble en estos días lluviosos.

El look de que estamos hablando es un conjunto donde optó por tejidos que evocan a la elegancia y al mismo tiempo a que se convierta en algo fresco. Salma se presentó en Wimbledon con un look que dejó maravillada a más de una, ya que muestra la forma perfecta de lucir elegante en días nublados para las mujeres de 50 años o más. El color azul hace que sea un look todavía más elegante, ideal para cualquier evento.

Salma luce radiante y elegante en días nublados (AFP)

El outfit ideal para los días nublados para mujeres de 50 años o más

La protagonista de 'Casa Gucci' se presentó a uno de los eventos más importantes del mundo del deporte. Al acudir a una cita importante, no podía llevar cualquier look. En esta ocasión, la veracruzana decidió llevar la monocromía con una chaqueta de tweed en color azul marino y unos pantalones anchos del mismo tono y textura que son ideales para cualquier ocasión.

El estilo tweed quiere decir que son prendas tejidas de lana que harán que se convierta en una prenda elegante, pero al mismo tiempo caliente para que pueda lucir increíble en estos días nublados. La textura es cálida y al mismo tiempo elegante para no pasar frío en estos días donde han bajado la temperatura.

Salma Hayek mostró como el estilo tweed es la mejor opción para días nublados (IG: salmahayek)

La prenda con la que completó el look fue una blusa a rayas en colores blanco y azul marino donde sobresale la marca en letras rojas. La combinación de conjunto en azul marino tejido y la camiseta es la combinación perfecta entre os básicos y la elegancia. En otras palabras, es la mejor combinación para hacer que un look sea casual e ideal para cualquier tipo de evento al que se asista.

Si bien es cierto que las prendas que usó Salma son de alguna marca costosa como Gucci, la realidad es que siempre se pueden buscar los diseños en alguna otra marca. Con esto queremos indicar que no se tienen que gastar miles de pesos en un look para lucir increíble, lo que se tiene que hacer es tomar el ejemplo y la tendencia en el mundo de la moda y llevarlo al presupuesto de cada persona.