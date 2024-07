Mito o realidad: ¿Orinar sentado es bueno para la salud de los hombres?

En la cultura occidental, los hombres deben orinar de pie y las mujeres sentadas. El motivo por el que se enseñó eso no se sabe a ciencia cierta, pero lo que si es verdad es que con el paso de los años se ha comenzado a cuestionar si fue de forma arbitraria o si en verdad tiene algunos beneficios. Ahora existe una nueva propuesta indica que los varones también deberían hacer pipí sentados, ya que podría traer mayores beneficios.

Si se analiza la opción de ir al baño parado se encuentran muchos puntos positivos. El hacer de pie resulta fácil, práctico y no implica grandes complicaciones a la hora de buscar donde hacer, es decir, el tener que buscar un retrete limpio. El hacer de pie también implica que el tráfico en los sanitarios es mucho más rápido en lugares públicos. Todo esto puede verse refutado con estudios que indican que lo mejor es ir a orinar sentado.

Nuevos estudios indican que hacer pipí sentados puede traer beneficios para los hombres (iStock)

¿Es mejor orinar sentado?

Varios sitios especializados indican que la posición del cuerpo puede influir en el volumen del flujo de la orina. La capacidad máxima de pipí es de 300 ml y 600 ml. La gente acude al sanitario cuando está dos tercios llena, pero el trabajo a la hora de hacer pipí no siempre se logra vaciar por completo la vejiga. Para lograr eliminar toda la orina del cuerpo se necesita tener intacto el sistema de control nervioso que retiene la orina. Por ello se pone como una segunda opción el hacer sentado.

Cuando se presentan dificultades para orinar de pie, ya sea porque el sistema no funciona de la mejor manera o hay algún otro impedimento que no permita que la vejiga se contraiga y se libere de forma regular, no solo quiere decir que hay un problema que atender, sino que también hay que cambiar la forma de hacer pipí.

De acuerdo con un estudio compartido en el semanario científico 'Plos One', los hombres que tienen problemas de próstata inflamada o algún otro problema que pueda obstruir el paso de la orina deben recurrir a hacer pipí sentado para lograr evacuar de mejor manera la orina que se lleva dentro.

Las personas con problemas de vejiga deberán hacer pipí sentados (Pinterest)

La información que arrojó el estudio indica que las personas que sufren de síntomas de tracto urinario inferior (STUI) encontraron una sensación urodinámico más favorable y el tiempo que tardaron en hacer sus necesidades sentados fue mucho más corto que cuando hacían de pie. Se tiene que mencionar que los hombres que no tiene problemas para ir orinar no encontraron diferencias entre hacer parado y sentado.

¿Cuáles son las ventajas de hacer pipí sentado?

Para aquellas personas que no tienen problemas físicos que les prohíban orinar con facilidad, vamos a presentar algunos motivos por lo que podrán considerar realizar la evacuación de la pipí sentado. La principal tiene que ver con un tema de higiene en el baño. Mejor vamos a conocerlos.

Por mencionar otro de los beneficios de hacer pipí sentado tiene que ver con la higiene. En muchas ocasiones los hombres dejan la tapa del baño con gotas de pipí que pueden convertirse en algo desagradable, más cuando el retrete de comparte con una mujer. El hacer sentado hará que se omitan estas gotas en el borde del inodoro y se pueda mantener limpia la zona donde se va al baño, ya sea en casa, oficina o en algún lugar público.

Otro punto que se debe tener en cuenta tiene que ver con la convivencia en el hogar. Cuando se cuenta con mujeres en casa existe la constante pelea por dejar la tapa del retrete arriba y con esto que las mujeres sufran accidentes cuando se sientan para hacer sus necesidades. Si los hombres orinan sentados, el resultado final es que la tapa siempre estará abajo y se olvidarán esas discusiones.