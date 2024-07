Isabel Romero López presenta su libro "Guía de encuentro desde tus raíces: Reconstruye tu historia, la fuente está en ti"

La psicoterapeuta y escritora Isabel Romero López presenta su libro "Guía de encuentro desde tus raíces", el cual detalló como "un libro que es todo un reto para las personas que se atrevan a sumergirse en ese reconstruirse" en entrevista para "Esta Mañana" con Alejandro Cacho y Paulina Greenham de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"Siempre supe que yo quería aportarle al mundo, ayudarle a las personas", relató Isabel Romero López.

Detalló que uno de los desafíos que presenta el libro es no solo ver el presente al que debe uno mantenerse conectado, que también es necesario ver de donde venimos lo que incluye la genética, la cultura, "todo el contexto social que nos envuelve y todas las decisiones del día a día que hemos ido tomando".

Isabel Romero López: "Escuchándolas y atendiéndolas, esa es la manera de reconciliarse con las emociones"

Isabel Romero López señaló que en ocasiones nos quejamos de que alguien no nos válida pero que no nos damos cuenta de cuántas veces uno mismo se invalida o no se atiende y subrayo que es muy importante ser conscientes de lo que hacemos, decimos y pensamos para dejar de ignorarnos. En el libro se detalla que hasta las personas que se consideran felices y que han tenido todo, guardan un poco de dolor.

"La vida a veces nos dice para, detente y obsérvate para que puedas identificar que pasó , qué está pasando hoy después de aquello que pasó y que va a pasar si no lo atiendes", destacó Isabel Romero López.

Sobre las emociones explicó que cuando se siente tristeza o enojo, alguna emoción, es necesario analizar el motivo por el cual estamos sintiendo la emoción, así como el momento idóneo para expresarlo y finalmente el modo en que voy a comunicarlo, ya sea a uno mismo o a otro que está enfrente de mi.

"Escuchándolas, comprendiéndolas y atendiéndolas, esa es la manera de reconciliarse con las emociones", precisó Isabel Romero López.

El libro "Guía de encuentro desde tus raíces: Reconstruye tu historia, la fuente está en ti" ya se encuentra disponible en Amazon.