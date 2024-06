Preocupa a médicos primer caso de enfermedad de transmisión sexual por hongos en Estados Unidos

La comunidad médica está preocupada por una nueva posible amenaza de transmisión sexual, pues un hombre en Nueva York desarrolló una forma de tiña tras sostener relaciones, por lo que se considera el primer caso reportado de Trichophyton mentagrophytes tipo VII (TMVII) en Estados Unidos. Este padecimiento, comúnmente asociado con el contacto con superficies infectadas, ahora ha encontrado una nueva vía, lo cual complica su prevención y tratamiento.

Avrom S. Caplan, profesor adjunto en el departamento de dermatología de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, aseguró que es importante estar atentos a esta nueva cepa de infección cutánea grave, según documentó The New York Post. TMVII no es un fenómeno aislado. En Europa, los casos han estado en aumento. Esta tendencia inquietante sugiere que el hongo se está propagando a través de redes sexuales y viajando con los individuos, haciendo que el control de su expansión sea más complejo.

El paciente está bajo supervisión. Foto: Freepik.

Te puede interesar:

Esta es la historia de Flavia, mujer que dio a luz a sus 63 años de edad en Italia

Científico acusa que lo frenaron para estudiar una misteriosa enfermedad cerebral

¿Cómo se contagió la víctima de esta nueva enfermedad de trasmisión sexual?

Este caso reciente involucra a un hombre que, tras visitar Inglaterra, Grecia y California, desarrolló erupciones en sus genitales, nalgas y extremidades. Aunque mantuvo relaciones sexuales con hombres durante sus viajes, ninguno de sus contactos había mostrado problemas cutáneos similares.

El tratamiento puede ser prolongado. Foto: Freepik.

El doctor John G. Zampella, autor principal del estudio sobre este caso, enfatiza la necesidad de que los médicos aborden directamente temas delicados con sus pacientes. "Dado que los pacientes suelen ser reacios a hablar de sus problemas genitales, los médicos deben preguntar directamente por las erupciones, sobre todo a los que son sexualmente activos, han viajado recientemente al extranjero y refieren picores en otras partes del cuerpo", aconseja.

Es una enfermedad difícil de tratar

Aunque TMVII responde a terapias antifúngicas estándar como la terbinafina (Lamisil), los tratamientos pueden prolongarse durante meses. Además, la infección puede ser confundida con lesiones causadas por eczema, lo que retrasa el tratamiento adecuado. En paralelo, otra infección cutánea resistente está desafiando a los dermatólogos. El Trichophyton indotineae, predominante en la India y recientemente confirmado en Estados Unidos, muestra una fuerte resistencia a la terbinafina, lo que preocupa a los científicos.