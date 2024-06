"Encontrar una razón para levantarte todos los días", Laura Cruz habla de la importancia de la pasión

"Con todo y miedo", un podcasts del Heraldo Media Group y Dalia Empower, presenta las historias de éxito, admiración e inspiración de mujeres poderosas, reconocidas y exitosas en México. Desde diferentes ámbitos, nuestras invitadas comparten su historia personal, llena de medios y lecciones.

Laura Cruz es la actual Directora General Adjunta de Estrategia, Innovación y Experiencia del Cliente en Santander México, ella nos comparte que con todo y miedo, logró llegar al éxito, pero asegura que rodearte de personas que te sumen, que te reconozcan y, sobre todo, te brinden una mano, es de vital importancia para encontrar un equilibrio entre tu vida personal y profesional.

Como mujer, esposa, mamá, líder, entusiasta y hermana, Laura considera que las personas debemos ser inclusivas en cualquier aspecto de nuestra vida, pues ser un parteaguas es una motivación para ser quienes somos. En entrevista con Gina Diez Barros y Cristina Mieres, nos comparte su visión del miedo.

Laura Cruz nos habla desde su experiencia en el mundo de las finanzas, desde el regaño, la tormenta y el carácter que nos forjamos desde muy pequeños. Además, asegura que el núcleo familiar es una de las fortalezas que nos permiten construir una base de confianza, apoyo y soporte.

Con base en su experiencia familiar, Laura Cruz asegura que tener manos alrededor nos permite levantarnos, caer y ponernos de pie, pues es mejor tener una palma al alcance, que un pie que nos de una patada. Sin embargo, revela que el miedo ha estado presente en su vida, desde tomar una decisión o "defraudar a alguien... se manifiesta en varios temas".

Seguramente las cosas no me van a salir, pero si no lo intentas... me daría miedo no tener ambiciones