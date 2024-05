Ola de calor: ¿cuál es la mejor hora para hacer ejercicio sin sufrir por las altas temperaturas?

Ante la llegada de las temperaturas altas, en el territorio mexicano debemos tener ciertas precauciones para no sufrir un golpe de calor que ponga en riesgo nuestra salud, sobre todo si eres una personas que disfruta salir a hacer ejercicio al aire libre. En esta temporada es muy importante que te informes para que sepas cuál es el mejor horario para hacer deporte.

Durante los próximos días el calor se seguirá sintiendo a lo largo y ancho del país y lo mejor es que estés preparado. Estas son algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta para hacer ejercicio cómodamente y cuidando tu salud. Pues si te ejercitas a pleno rayo lo más probable es que te sofoques y no rindas igual.

Seguir leyendo:

¿Adiós al calor? Frente frío 50 se aproxima a México con fuertes lluvias en estos estados | MAPA

Costco tiene las frazadas frescas para combatir la ola de calor, córrele que se las llevan los revendedores

Estas son algunas recomendaciones que debes tomar en cuenta para hacer ejercicio sin sufrir con el calor | Foto: Freepik

¿Cuál es la mejor hora para hacer ejercicio ante la ola de calor?

Ahora que vamos de ola en ola de calor es imposible que podamos hacer nuestra rutina como normalmente la hacíamos. Y si eres una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio es probable que no te importe la hora y salgas para activarte. Pero no olvides tomar en cuenta estos consejos. Evita hacer ejercicio entre 10 y 3 de la tarde.

Antes de las 9 de la mañana: durante este horario los rayos del sol no reflejan de manera directa y la sensación térmica todavía no es tan elevada.

Después de las 5 de la tarde: después de esta hora, sin duda puede ser un buen horario ya que a diferencia de la mañana o la tarde, el sol empieza a ocultarse y la temperatura empieza a bajar. Por lo tanto, no hay forma de que que sufras algún golpe de calor.

Ahora que vamos de ola en ola de calor es imposible que podamos hacer nuestra rutina como normalmente la hacíamos | Foto: Freepik

5 consejos para hacer ejercicio en ola de calor

Después de considerar el horario para hacer ejercicio, hay otros puntos que son efectivos a la hora de activarte en plena ola de calor. Recuerda, durante esta temporada no quiere decir que no puedas hacer ejercicio, más bien, debes ser más precavido y con ello no sufrirás consecuencias a tu salud.

Hidrátate bien Come algo ligero antes de hacer ejercicio, una fruta o verduras. Opta por espacios cerrados o climatizados. Debes estar atento a cualquier síntoma de golpe de calor. Elige deportes acuáticos para refrescarte.