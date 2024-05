¿Todos los alacranes son venenosos? Te decimos como identificarlos

Los alacranes son uno de los insectos más temidos en el mundo entero. El contar con una picadura que podría ser mortal hace que la gente les tengan mucho respeto y los quieran lejos de sus casas. Ahora con la llegada de las altas temperaturas y las lluvias en algunas zonas del país, el temor de que aparezcan en el hogar se incrementa. Si bien se debe tener cuidado y prevenir su aparición, también se debe tener en cuenta que no todos son venenosos.

Si bien es cierto que los alacranes cuentan con una cola que impone miedo para todos, la realidad es que no todos cuentan con veneno. Esto no quita que se debe tener cuidado, en especial con los niños y personas que cuentan con ciertas condiciones de salud. Lo mejor es atender con cuidado la situación y evitar la picadura. Una vez aclarado este punto, vamos a revelar cómo saber si es venenoso o no esta clase de insectos.

Algunos alacranes no son venenosos (Pexels)

¿Cómo identificar si un alacrán es venenoso?

Los alacranes cuentan con algunas características que harán evidente que es un arácnido venenoso o no. Ahora vamos a revelar algunos puntos que se deben tener en cuenta antes de intentar sacar de la casa al insecto.

Pinzas: los ejemplares que son venenosos tienen pinzas largas y delgadas. Los que no tienen veneno cuentan con pinzas gruesas y cortas.

Cola: otro punto que se debe revisar, con cuidado, es la cola. Los que cuentan con veneno tienen una cola delgada y alargada con segmentos ovalados y un aguijón curvo al final. Los que no son venenosos tienen una cola gruesa y cuadrada con un aguijón recto.

Color: los que no tienen veneno son generalmente de color oscuro, se podría decir que en un tono uniforme. Mientras que los que son venenosos suelen ser de color claro, con rayas oscuras en el cuerpo y la cola.

Los alacranes con pinzas pequeñas son venenosos (Pexels)

Es importante evitar una picadura de este animal, ya que a pesar de no tener un veneno mortal, puede hacer pasar un mal rato a cualquier persona que recibe la picadura, así como a todos los que se encuentren con dicha persona. No por ser un alacrán oscuro quiere decir que no tenga veneno, por lo que en caso de una picadura se debe actuar de forma rápida conforme a los protocolos.

¿Cómo evitar alacranes en el hogar?

Para todos aquellos que quieren prevenir la aparición de esta clase de insectos en el hogar se deben tener en cuenta algunas alternativas. La primera de ellas es la fumigar el hogar, quizás no es la más saludable con el ambiente y con las personas que viven ahí, pero puede ser la más eficiente en un tiempo corto. La otra es con remedios naturales como la colocación de plantas que ayudarán a ahuyentar a esta clase de insectos.