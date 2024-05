Los románticos poemas de Walt Whitman que Noah lee para Allie en “Diario de una pasión”

“Diario de una pasión” es una de las películas románticas más famosas de todos los tiempos. La película está basada en la novela “The Notebook” escrita por Nicholas Spark en 1996 y llevada al cine en 2004. La cinta está protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, y aunque ya han pasado 20 años desde su estreno sigue siendo recordada por su sentimental historia que conmueve hasta las lágrimas.

Durante la cinta Noah, protagonista de la película, es amante de la poesía, en sus ratos libres disfruta leer de este tipo de literatura y refiere que uno de sus poetas favoritos es el escritor estadounidense Walt Whitman; por eso, en varias escenas del filme lee a Allie, su enamorada, dos versos que destacan por ser profundamente románticos.

Seguir leyendo:

Los poemas más profundos de Frida Kahlo escritos en su diario antes de morir

6 poemas cortos de Octavio Paz para leer en tu tiempo libre

La apariencia no debe frustrarte, ni confundir tu mente una esfera movida.

-Adiós-

Camarada esto no es un libro,

el que toca, toca a un hombre,

¿es de noche? ¿estamos solos los dos?

me tienes a mí y yo te tengo, me sujetas y te sujeto,

salto desde las paginas a tus brazos, la muerte me llama.

Oh, como me adormecen tus dedos,

tu aliento me llega como un rocío,

tu pulso arrulla el tímpano de mi oído,

me inunda de pies a cabeza,

es delicioso; basta.

Basta, oh, acto imprevisto y secreto,

basta, oh, presente que me dejas, basta, oh, tiempo rescatado.

Querido amigo, quienquiera que seas acepta este beso,

especialmente te lo doy. No me olvides,

me siento como aquel que ha terminado la tarea del día y se retira a descansar,

vuelvo a recibir uno de mis innumerables tránsitos,

asciendo de mis avatares; mas otros indudablemente me esperan,

otros esperan por mí.

Una esfera desconocida y más real que la que soñé, más directa,

arroja sobre mí dardos que me despiertan.

¡ Hasta luego ¡

recuerda mis palabras, tal vez yo vuelva,

te amo, abandono lo material,

soy como algo incorpóreo, triunfante, muerto.